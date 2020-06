A Ferencváros-Diósgyőr találkozót követően a miskolciak vezetőedzője, Feczkó Tamás gyakorlatilag megelőlegezte a bajnoki címet a zöld-fehéreknek.



"Arra készültünk, hogy meglepjük az FTC-t, de rúgott gól nélkül nem lehet nyerni. Kevés csapat alakít ki ennyi helyzetet az Üllői úton, de egyet sem tudtunk értékesíteni.

Jól kezdtük a mérkőzést, mert a 3. percben ajtó-ablak ziccert alakítottunk ki, majd Dibusz Dénesnek kellett bravúrt bemutatnia. Ugyanakkor a 20. percig az ellenfelünk is több ziccert alakított ki, mert a szélsőink nem jó passzsávokat zártak. Miután az ivószünetben rendeztük a sorainkat, hiába játszott továbbra is mezőnyfölényben a hazai csapat, újabb ziccereket nem tudtak kialakítani.

A második félidőre is jól jöttünk ki, azonban pont akkor kaptuk a gólt, amikor legkevésbé volt benne a játékban. Egy eltört lövés után szereztek vezetést, majd egy perc múlva Zubkov óriási bombájával eldöntötte a mérkőzést. Ezt követően becsületből mentünk tovább, előre cseréltünk, de nagyon kevés labdát szereztünk az ellenfél térfelén. Kijöttünk teljesen, de egy kapura lövésen és egy szögleten kívül nem volt veszély a játékunkban.

Az FTC ennyivel jobb csapat, gratulálunk neki a mai mérkőzéshez és a bajnoki címhez is!"







Sport365.hu - Mindenki 100%-ot nyújtott - Rebrov

A Diósgyőr kedden hazai pályán javíthatja ki a botlást, a Zalaegerszeg ellen.



Borítókép: dvtk.eu

Forrás: dvtk.eu