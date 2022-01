A bajnokság folytatásának halasztását nem támogatta a klubok többsége, így az eredeti kiírás szerint folytatódnak az OTP Liga küzdelmei - a Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) közlése szerint.

Az MLSZ a honlapján pénteken arról számolt be, hogy "a mérkőzések rendezésének feltételei továbbra is összhangban vannak a kormányzat egészségügyi intézkedéseivel, szigorú járványügyi protokollok, folyamatos tesztelés és körültekintő szervezési intézkedések megtartása mellett rendezhetők meg a sportesemények".



A szövetség prioritásnak tekinti az egészség védelmét, a járvány terjedésének meggátolását és továbbra is finanszírozza a játékosok és stábtagok számára előírt rendszeres PCR-tesztelést - áll a közleményben, amely arra is kitér, hogy az MLSZ figyelemmel kíséri a járvány alakulását, és ha szükséges, gyors és hatékony intézkedéseket léptet életbe.



A bajnokság a 18. fordulóval folytatódik január 29-én és 30-án. Ezt megelőzően a negyedik körből elhalasztott Puskás Akadémia-Ferencváros mérkőzés pótlására kerül sor, 27-én.

Borítókép: mlsz.hu