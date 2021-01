Gondolni sem akar a kiesésre Zoran Zekic, aki január 7-e óta irányítja a labdarúgó OTP Bank Ligában sereghajtó Diósgyőri VTK csapatát.

A 46 esztendős horvát szakember együttese idei első tétmérkőzése előtt - a miskolciak szerdán elmaradt bajnoki összecsapásukat pótolják a címvédő és listavezető Ferencvárosi TC otthonában - hétfőn online sajtótájékoztatón kiemelte: esetükben a legnagyobb kihívás a bennmaradás kiharcolása. Hozzátette: tisztában van azzal, hogy a bennmaradást elérő csapatoknak a közelmúltban mennyi pontra volt ehhez szükségük, ő azonban számolgatás helyett mindig a soron következő meccsre koncentrál.



"Most a Ferencváros elleni, első idei tétmérkőzésünk a legfontosabb, és ha azon túlvagyunk, akkor már a következő lesz az. Sok videót láttam első ellenfelünkről, illetve a Dinamo Zagreb elleni kupameccsüket is megtekintettem, abszolút képben vagyok velük kapcsolatban. Nem titok, az övék a legerősebb magyar csapat jelenleg. A tabella sok mindent elmond az erőviszonyokról, ők az elején állnak, mi a végén vagyunk. A százalékos esélyeinkről meg nem tudok mit mondani, nem vagyok bookmaker" - mondta Zekic.



A szerdai összecsapásra, egyben a tavaszi szezon egészére vonatkozóan kifejtette: harcolniuk kell, illetve azon túl védekezésben és támadásban is jó teljesítményt kell nyújtaniuk. A játékosoknak pedig meg kell érteniük, hogy milyen elvárásai vannak a csapattal szemben, a pályán férfiként kell viselkedniük és játszaniuk, valamint meg kell mutatniuk, mennyire tisztelik a klubot és a szurkolókat.



Kiemelte: a bajnoki bemutatkozása előtt tíz nap állt rendelkezésére, hogy elmagyarázza, kitől mit vár el. Ráadásul nemcsak azt kell kitalálniuk a szakmai stáb többi tagjával, hogy miként ültessék át gyorsan az akaratukat a játékosokba, hanem közben azt is figyelembe kell venniük, hogy a csapat milyen felállásban tudja a legjobb teljesítményt nyújtani.



"Az biztos, hogy részemről a tavaszra nem opció a kiesés. Fel sem merül a fejemben, és a környezetemben azt várom el mindenkitől, hogy hasonlóan gondolkodjon. Annyira még nem ismerem a magyar első osztály mezőnyét, hogy meg tudjam mondani, melyik két riválisunkat tudjuk megelőzni, de azt tudom, hogy biztosan lesz kettő, amelyeket magunk mögé fogunk utasítani" - hangsúlyozta.



A DVTK-hoz nyolc új játékos érkezett a téli átigazolási szezonban, a horvát tréner szerint a miskolciak kerete véglegesnek tekinthető, nem tud újabb érkezőről. Kleinheisler Lászlóval kapcsolatban kiemelte, a középpályás fontos tagja az eszéki gárdának - amelyet korábban irányított és nemzetközi porondra vezetett -, megszerzése a DVTK esetében lehetetlennek tűnik jelenleg.



Miskolcon az első csapat kerete 36 tagú ugyan, de a szakember szerint az elmúlt napokban maximum 22-24 játékossal tudott edzéseken együtt dolgozni. Kifejtette: a keret valóban szűkítésre szorul, és a tavasz során megnézik, kik azok - korosztálytól függetlenül -, akiknek nincs esélyük bekerülni a meccskeretbe. Esetükben másik lehetőséget kell keresni. A DVTK-hoz komplett védősor érkezett a közelmúltban, Zekic szerint az őszi idényben kapott 31 gól ezt mindenképp indokolttá tette.



"Nem elég, hogy ősszel voltak problémák, még a szombati felkészülési találkozónkon is. Nem voltam boldog, sok problémát láttam. Azt viszont már a mérkőzés után is elmondtam, inkább most jöjjenek ki a hiányosságaink, és legyünk tisztában azzal, hogy miket kell kijavítani. Valóban több új játékos érkezett a télen, de őket nem az utcáról szedtük össze, van tapasztalatuk. Közös munkára van szükségünk, de szerdán máris kezdünk, nincs időnk semmire. Csak arra, hogy dolgozzunk, lehetőleg minél többet" - nyilatkozta.



Zekic kifejtette: kevés olyan játékosa van, aki jelen pillanatban kilencven percet tud játszani, mert mindannyian fáradtak.



"De amikor a testből elfogy az erő, akkor még mindig segíthet a lelkierő. Rövid időn belül tíz meccs vár ránk, de bő és jó minőségű keret áll rendelkezésünkre, ezért rotálunk majd" - mondta.



A DVTK december 8-án nevezte ki a felvidéki Geri Gergelyt a menesztett Feczkó Tamás helyére, irányításával azonban mindhárom mérkőzését elvesztette a DVTK. A miskolciak 15 mérkőzésen találkozón tíz pontot gyűjtöttek az OTP Bank Ligában, és egymást követő hat vereséggel zárták az elmúlt évet. A miskolci együttes az FTC után a hatodik helyezett Pakshoz látogat vasárnap.

