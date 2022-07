A paksifc.hu írását változtatás nélkül közöljük.

Sajnos eljött, amire számítani lehetett, tavalyi gólgyárosunknak kell minden jót kívánnunk. Ádám Martin a dél-koreai Ulsan Hyundai FC csapatában folytatja karrierjét.

Martin 2020 nyarán érkezett Kaposvárról Paksra. Első szezonjában nyolc gólt szerzett huszonnyolc mérkőzésen, 1361 percet töltve a pályán. A tavalyi évad azonban igazán nagy áttörésre sikeredett a klasszikus center életében. A harminchárom fordulós bajnokságban harminckétszer láthattuk a pályán, huszonkilencszer kezdőként, míg háromszor csereként lépett a gyepre, egy mérkőzést ötödik sárga lapja miatt kellett kihagynia. Az OTP Bank Ligában összesen harmincegyszer vette be ellenfeleink kapuját, és bizony nem hagyott ki senkit, mind a tizenegy csapatot kipipálta 2350 perc alatt. Hat összecsapás alkalmával duplázott, míg egy mesterhármast is szerzett. Nem csoda, ezzel a teljesítménnyel sorban érkeztek a válogatott behívók, és immáron hatszoros válogatottnak is mondhatja magát, melyek alkalmával szintén zseniális megmozdulásai voltak Marco Rossi gárdájában.

Gólvágónk szerződése 2026-ig szólt klubunkkal, melyből most az Ulsan kivásárolta Ádámot. „Nagyon sokat köszönhetek Paksnak, a legjobb döntés volt karrierem során, hogy két éve ide igazoltam. Egy ilyen tavalyi szezon után azonban jött egy olyan szakmai lehetőség, amivel ilyenkor élni kell. Kiváló bajnokság jó csapatánál próbálhatok tovább fejlődni, de mindig meleg szívvel fogok visszagondolni Paksra. Mindent hálásan köszönök a klub valamennyi munkatársának és a szurkolóknak egyaránt” - fogalmazott búcsúzóul a támadó honlapunknak.

A transzfer kapcsán Haraszti Zsolt így vélekedett. „Ádám Martin szerződtetése kiváló döntés volt. Sokat köszönhetünk neki és Ő is klubunknak. Nálunk lett válogatott játékos, valamint NBI-es gólkirály. Játékával nagyban hozzájárult csapatunk jó szerepléséhez. Kívánjuk számára, hogy egy sikeres időszakot abszolváljon a dél-koreai csapatnál, és természetesen nagy szeretettel várjuk majd vissza” - nyilatkozta ügyvezetőnk.

Borítókép és fotók: paksifc.hu