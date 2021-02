A DVTK-Budafok találkozót követően a Diósgyőr vezetőedzője Zoran Zekic valamint a budafokiak vezetőedzője, Csizmadia Csaba így látta a találkozót.

Zoran Zekic: Láttam jó és rossz dolgokat is az első félidőben. A vezető gól megnyugtatott, bár nem játszottunk megfelelően, kevés labdát játszottunk meg, és ha visszaszereztük, hamar el is adtuk azt.

A félidőben módosítottunk a felálláson a középpálya megerősítésének érdekében, valamint agresszívabb játékot kértem. Az első tíz percben működött is az elképzelés, utána azonban Budafok akarata érvényesült, többet birtokolták a labdát, a mi részünkről hiányoztak a jó energiák. Nem ilyen mélyen akartunk védekezni, de túl sok labdát veszítettünk el, ezért szorultunk be a kapunk elé.

Az a legfájóbb, hogy Pakson is úgy kaptunk gólt, hogy a saját kapunktól 30-35 méterre labdát veszítettünk, ez nem fér bele. Bátrabban kell játszani, hogy többet birtokoljuk a labdát. Néha olyan kényelmesnek láttam a csapatot, mintha 25 ponttal többünk lenne. A piros lap néha döntő, néha nem, ma az volt.

Két pontot veszítettünk, de továbbra is küzdeni kell a végsőkig. Most mindenki nagyon csalódott az öltözőben, ami azt is jelenti, hogy a játékosokat nagyon zavarja a jelenlegi helyzet. Három napunk van felkészülni a PAFC elleni bajnokira, ebbe az időbe elemzések és egy-két taktikai edzés fér bele, de a lehető legjobban fogjuk felhasználni a rendelkezésre álló időt.











Csizmadia Csaba: Ahogy kezdtük, úgy fejeztük be a mérkőzést, mert a 30. percig mi birtokoltiuk többet a labdát.

Nem gondoltam volna, hogy ilyen könnyen kapunk gólt. Egy sérülés miatt megzavarodott a csapat, ebben az időszakban az összes lecsorgót a DVTK szedte össze.

A vége lőtt egy perccel már elkönyveltem a vereséget, de szerencsére van egy olyan játékosunk, mint Kulcsár Kornél, aki bebizonyította, hogy csereként is lehet rá számítani.

A játék és a helyzetek alapján a sors igazságtalansága lett volna, ha ma nem szerzünk pontot.

Borítókép: Facebook.com/ BMTE

Forrás: DVTK.eu