A Román Labdarúgó Szövetség (FRF) kedden közleményben tudatta, hogy tájékoztatta a Nemzetközi és az Európai Labdarúgó Szövetséget (a FIFA-t és az UEFA-t) a MOL Fehérvár FC játékosának, Adrian Rus romániai labdarúgónak a helyzetéről.

Amint a Mediafax hírügynökség felidézte: a nyáron a Fehérvár csapatához igazolt, magyar állampolgársággal is rendelkező Adrian Rus csak két mérkőzésen szerepelt az első csapatnál. Azóta, hogy behívót kapott a román válogatottba, és közölte, hogy nem a magyar, hanem a román válogatottban kíván szerepelni, a Fehérvár a második csapatához küldte.



"Még reménykedünk abban, hogy ez csak egy véletlen egybeesés. (...) Igazságtalan lenne, ha a játékosnak csak azért sértenék meg a sportteljesítményhez való jogát, mert azt választotta, hogy Romániát képviselje. (...) Ezért a Román Labdarúgó Szövetség tájékoztatta a FIFA-t és az UEFA-t Adrian Rus helyzetéről, kérte a helyzet kivizsgálását, és a szükséges intézkedések meghozatalát" - idézte a Mediafax az FRF közleményét.



Az FRF azt is közölte, hogy a román labdarúgók szakszervezete (AFAN) segítségét is kérte Adrian Rus ügyében, mely a nemzetközi szakszervezeti (FIFPro) tagságán keresztül lépéseket tehet a magyarországi labdarúgó szakszervezet felé a romániai játékos védelmében.



Adrian Rus helyzetét Cosmin Contra, a román válogatott szövetségi kapitánya ismertette egy múlt heti televíziós adásban. Az adásra reagálva a MOL Fehérvár FC cáfolta, hogy büntette volna vagy nyomást gyakorolt volna Adrian Rusra. A klub más külföldről igazolt labdarúgók neveit is megemlítette, akiket szintén a második csapathoz küldtek.



A Mediafax háttere szerint a magyar felmenőkkel rendelkező szatmárnémeti születésű Adrian Rust a helyi Olimpia klub nevelte, majd Magyarországon a Fehérgyarmat, a Balmazújváros és a Puskás Akadémia együttesében szerepelt. A fiatal védőt tavaly a román élvonalban játszó Sepsi OSK-hoz adták kölcsön. A sepsiszentgyörgyi csapatban nyújtott jó teljesítménye eredményeképpen bekerült az U21-es román válogatottba, mellyel elődöntőbe jutott a korosztályos Európa-bajnokságon.



