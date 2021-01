A házigazda Paks 2-1-es győzelmet aratott a sereghajtó Diósgyőr felett a labdarúgó OTP Bank Liga 17. fordulójának vasárnapi játéknapján.

Jó iramú, egyúttal kiegyenlített játékot hozott az első félidő. Az első fél órában nem igazán alakultak ki nagy lehetőségek egyik kapu előtt sem, majd a Paks az első valamirevaló helyzetét gólra váltotta.

A hazaiak a folytatásban fokozták a tempót, nyomás alá helyezték a vendégek védelmét, s ennek - közvetlenül a szünet előtt - meg is lett az eredménye, az előnyük megduplázódott.



A második játékrészben is inkább a házigazda irányított, sokáig magabiztosan őrizte előnyét. A védelem első megingását azonban kihasználta a Diósgyőr, a kiugró Drazic buktatásáért megítélt büntetőt Ivanovski értékesítette. A hajrában inkább a paksi térfélen folyt a játék, de az utolsó percekre kijöttek a szorításból a hazaiak, több gól pedig már esett. A Tolna megyei csapat az őszt három vereséggel zárta, így most megszakította rossz sorozatát, a vendégek pedig a címvédő és listavezető Ferencváros hétközi, bravúros legyőzése után idénybeli 12. vereségüket szenvedték el.

A Budapest Honvéd 2-2-es döntetlent játszott a vendég Zalaegerszeggel.

A találkozó elején a vendégeknek volt lehetőségük a gólszerzésre, de végül a hazaiak kerültek előnybe, a félidő közepén Hidi lőtt óriási gólt 25 méterről. Előnye birtokában a Honvéd inkább visszahúzódott és kontrákkal próbálkozott.



A fordulást követően a vendégek fordítottak a sok hibával játszó Honvéd ellen. Előbb Szépe talált be éles szögből, majd Bedi révén szerezte meg a vezetést a vendégegyüttes. A kispestieknek nem kellett sok az egyenlítéshez, három perccel később már 2-2-t mutatott az eredményjelző, miután egy a vendégek által vitatott büntetőt Gazdag értékesített. Az utolsó negyedórában már nem változott az eredmény. A két csapat bajnoki mérkőzésen 2009 tavasza óta először osztozkodott a pontokon.



OTP Bank Liga 17. forduló:



Paksi FC-Diósgyőri VTK 2-1 (2-0)

gólszerzők: Papp (32.), Grozav (45., öngól), illetve Ivanovski (70., 11-esből)

sárga lap: Sajbán (37.), Osváth (59.), Böde (64.), Rácz (69.), Nagy R. (80.), Lorentz (90.), illetve Zivulic (13.), Max (67.), Milovic (76.)



Budapest Honvéd-ZTE FC 2-2 (1-0)

gólszerzők: Hidi (27.), Gazdag (77., 11-esből), illetve Szépe (66.), Bedi (74.)

sárga lap: Kamber (26.), Batik (56.), Bőle (78.), Lovric (80.), illetve Szánthó (58.)

