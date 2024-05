Nagyot trollkodott a német tulajdonú ALDI a Ferencvárosi TC - Újpest FC örökrangadó előtt, ugyanis több helyen is roppant frappáns reklámokkal mosolyogtatták meg a Fradi és az UTE drukkereket. Több olvasónk is kiszúrta, hogy a humoros kommunikációjáról eddig inkább a közösségi médiában ismert márka szintet lépett és a legötletesebb reklámokat dobta be a derbi előtt. Például:

"Ez a lilahagyma Ferencvárosban is bajnok" vagy "Ezt a zöldpaprikát még Újpesten is csípik".

A reklámok akciós újságokban, óriásplakátokon és Facebook-bejegyzésekben is megjelentek. Maga a mérkőzés pedig 2-0-s Fradi sikerrel zárult, amivel a Ferencváros 35. bajnoki címét szerezte és sorozatban hatodszor lett az NB I legjobbja.