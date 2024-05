A 27 éves, védőként és középpályásként is bevethető ukrán játékos hét és fél éven keresztül erősítette a szabolcsi együttest, ez idő alatt klubrekordnak számító 166 NB I-es meccsen lépett pályára.

"Nagyon örültem a Vidi megkeresésének, sok jót hallottam a klubról és az elmúlt bő hét évben számos mérkőzést is játszottam a Fehérvár ellen. Nagyon motivált a lehetőség, tudom, hogy itt minden adott a sikeres szerepléshez, kiváló az infrastruktúra, remek a szurkolótábor és a város is tetszik, itt fogunk élni a feleségemmel és a kisfiunkkal. Természetesen a nemzetközi kupaszereplés lehetősége is nagyon motiváló volt számomra, ez is szerepet játszott a döntésemben" - idézte a fehérvári klub honlapja az új szerzeményt.

A Fehérvár az utolsó fordulóban, a vendég Diósgyőrrel játszott gól nélküli döntetlennel csúszott le a bronzéremről az OTP Bank Ligában, de így is indulhat a Konferencia-liga selejtezőjében.

(Borítókép: fehervarfc.hu)