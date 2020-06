A Ferencváros labdarúgócsapatának játékosa, Tokmac Nguen a BBC-nek elárulta, hogy dühös és ledöbbentette a Magyar Labdarúgó Szövetség döntése.



Mint ismert, vasárnap a Fradi kenyai labdarúgója, Tokmac Nguen is megemlékezett a minneapolisi rendőrök által megölt George Floydról. A Puskás Akadémia ellen szerzett gólja után felrántotta a mezét, ami alatt egy felirat állt: Justice for George Floyd.



A Magyar Labdarúgó Szövetség nem volt oda a gesztusért és közleményben tudatta, hogy a Fegyelmi Bizottság a ruházatán viselt tiltott feliratért írásbeli megrovásban részesítette a játékost.



Az üzenet miatt kapott szövetségi figyelmeztetés után került Tokmac a nemzetközi sajtó érdeklődési terébe, a játékos a BBC-nek elárulta, hogy nem ért egyet a döntéssel, de nem cselekedne másképp.



"Ez egy nagyon fontos üzenet volt, és teljes vállszélességgel kiállok mellette." - mondta Tokmac. "Focisták vagyunk, az a dolgunk, hogy játszunk a pályán, de amikor arról van szó, ami a világban történik, politikai okokból nem akarják, hogy véleményünk legyen. Azért viseltem a feliratot, mert úgy érzem, hogy csak azért, mert focista vagyok, nem mondhatom el, hogyan érzek. Ez nem mindig könnyű."



"Egy játékostársamtól kértem íróeszközt, majd a fürdőben írtam fel a feliratot, mert attól tartottam, hogy ha látják az emberek, mit csinálok, valaki megpróbált volna lebeszélni arról, hogy viseljem ezt a feliratot, ezért inkább nem szóltam senkinek a tervemről."



"A sportban sok a politika, Magyarországon főleg. A klubban az első reakció az volt, hogy gondoljam át, mit csinálok, mert megbüntethetik a csapatot. A meccs másnapján az egyik játékos jelezte, hogy az újságban megjelent, hogy a szövetség figyelmeztet és legközelebb megbüntetnek."



"Sokkolt és dühített a szövetség reakciója, de tudtam, hogy lesznek következményei a tettemnek. Abban bíztam, hogy ennél előrébb járunk, de véleményem szerint a magyar szövetség döntése nagyon rossz. A FIFA bejelentése, amiben azt kérik, a szövetségektől, hogy ne büntessék ebben az ügyben a játékosokat, sokat jelentett számomra és szerintem a foci egészének is. Ez azt jelenti, hogy nem lehet érv, hogy megbüntetik a klubot vagy a játékost, így többen merik majd felvállalni ezt az üzenetet. Ezért fontos a FIFA bejelentése, de én enélkül is újra megtenném. Mert hiszek ebben és személyesen érint. Büszkeséggel töltött el, hogy megtettem ezt. Beszéltem apámmal, aki azt mondta, hogy “ha egyszer gyerekeid lesznek, megmutathatod majd, hogy kiálltál valamiért."



Tokmacon kívül egyébként számos sportoló hasonlóképp megemlékezett a rendőri intézkedés során elhunyt George Floydról. Többek között a Dortmund kiválósága, Jadon Sancho is így tett. Az angol támadó Tokmacéhoz hasonló feliratú pólóban ünnepelte gólját a Paderborn ellen.

A politikai megnyilvánulásnak tekinthető tett hatalmas sikert aratott az amerikai rajongók körében, akik hálásak érte, hogy az európai élsportolók is kiállnak ügyükért.



