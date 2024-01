A fradi.hu írását változtatás nélkül közöljük.

Bár az NB I-ben és a nemzetközi kupasorozatokban is pihenő van, az élet nem áll meg 34-szeres bajnok férfi labdarúgócsapatunknál. Hajnal Tamás sportigazgatóval az őszi történésekről, az idei folytatásról és az eddig történt, valamint várható átigazolásokról beszélgettünk.

Sorozatban ötödször lett meg a nemzetközi kupában a csoportkörös szereplés, egymás utáni második évben éltük meg a kupatavaszt, az OTP Bank Ligában viszont második helyen telelünk, igaz csak egy pont hátrányban a Paks mögött. Miként látta csapatunk szereplését?

- A Klaksvík elleni kiesést leszámítva a csapat nemzetközi szinten nagyon jól teljesített a selejtezőkön, utána pedig a csoportkörben. Veretlenül, másodikként tudtunk továbbjutni egy ilyen erős csoportból. A magyar bajnokságban viszont nem tudunk elégedettek lenni azzal, hogy második helyen vagyunk most jelenleg. Jónéhány pontot elszórtunk ebben az intenzív őszi menetelésben, amelynek megvannak az okai: mentális és fizikális fáradtság, sérülések. Élesítenünk kell magunkat a tavaszra, nagyon jó második félévet szeretnénk produkálni. Természetesen a bajokságot újra meg akarjuk nyerni.



Három vezetőedzővel dolgozott az ősz folyamán, ez mennyire bonyolította meg a munkát?

- Minden edzőváltásnál jól megfontolt döntést hoztunk, olyat, amely a klubnak a legjobb volt. A mostani stáb is olyan, amely mindent megtesz azért, hogy a 2023-2024-es idényre büszkén tekinthessünk majd vissza a nyáron.

Dejan Sztankovics az elmúlt hónapokban milyen benyomást tett önre?

- Nagyon motivált, szenvedélyes, alázatos ember és vezetőedző. Óriási ambíciói vannak mind a Ferencvárosra gondolva, mind egyénileg, de ezt már többször hangsúlyozta. Hálás azért a bizalomért, amit a klubunktól kapott. Látszik a napi munkáján, minden erejével azon van, hogy a Fradival közösen egy nagyon sikeres időszakot tudjon átélni.

Dübörög az átigazolási piac, Kenan Kodro és Habib Maiga megszerzését miként értékeli?

- Jól haladunk, viszonylag korán sikerült két fontos átigazolást véghez vinnünk. Fontos, hogy az újak minél hamarabb be tudjanak csatlakozni a közös felkészülésbe. Esetükben is meghatározott kritériumok, profilok alapján keresgéltünk a piacon a különböző csapatrészekbe, ahol úgy láttuk, hogy hiányosságok vannak. Hatos poszton szükség volt egy nagy munkabírású, agresszívabb, jó labdaszerző játékosra, aki az egyensúlyt tudja megteremteni a védekezés és a támadószakasz között játékunkban. Úgy gondoljuk, hogy Habib Maigának ehhez megvan a kvalitása. Első napok nagyon biztatók, jól illeszkedett be a csapatba. Gólra pedig mindig szükség van. Láthattuk, ha Varga Barni és Adama Traoré kiestek, akkor ilyen téren problémák adódtak ősszel. Erre is szerettünk volna reagálni, illetve a rotációs lehetőséget javítani, mert zsúfolt időszak előtt állunk. Kenannal három nagyon jó csatárunk van. Ha mindenki egészséges marad, az nagy lehetőségeket ad a csapat számára.

Hány érkező várható még és kik távozhatnak a tél folyamán?

- Okosan kell döntenünk, figyelembe kell venni azt is, hogy csak maximum három helyen lehet változtatni az UEFA felé leadott UEFA Európa Konferencia Ligában szereplő játékoskereten. Elemezni kell, hogy ezt a három helyet hogyan tudjuk felhasználni, ez befolyásolja a tevékenységünket, de van még a fejünkben terv, amelyet remélhetőleg véghez is tudunk vinni. Akkor úgy érzem a tavaszra olyan szinten megerősödhetünk, hogy sikerrel tudjuk venni az akadályokat. Ugyanakkor szemet szúrtak olyan dolgok is, amelyeken szeretnénk változtatni, ez személyekre bontva azt jelenti, hogy a szakmai stáb a jövőben nem számít Tokmac Nguen, Anderson Esiti és Owusu Kwabena játékára. Ők már nem is utaztak el az edzőtáborba, a távozásukról zajlanak egyeztetések.

Mezőkövesd után Spanyolországba utazik a csapat edzőtáborozni, min van a fókusz a két helyszínen?

- Nagyon jó körülmények között tudunk készülni Mezőkövesden. Itt a rövid szünet után az erőnlét felépítésén van a hangsúly, ez kell, hogy megadja az alapot a tavaszra. Ezen felül a csapatépítés mindig nagyon fontos egy edzőtáborban, hogy jó csapatszellem alakuljon ki. Dejan mivel ősszel jött most van igazán ideje taktikát is gyakoroltatni. Illetve fiatalokat is hoztunk magunkkal, Varga Zétényt, Tóth Alexot, Szabó Szilárdot és a brazil Dhonatát, hogy a stáb jobban megismerhesse őket.

Fotó: Laszlo Szirtesi/Getty Images