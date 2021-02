A fradi.hu írását változtatás nélkül közöljük.

Megszereztük a Sint-Truiden csapatától a 24 éves marokkói válogatott belső védőt, Samy Mmaee-t. Labdarúgócsapatunk szerződtette a Belga Kupa-győztes, négyszeres marokkói válogatott Samy Mmaee-t. A 24 éves, a védelem összes pozíciójában, de elsősorban belső védőként bevethető futballista a belga élvonalbeli Sint-Truiden együttesétől érkezik a mieinkhez. (bemutatás a hirdetés alatt)

Bemutatás

A marokkói gyökerekkel rendelkező Samy Mmaee Belgiumban, Halléban született. Fiatalon a Gentben, valamint Belgium egyik legsikeresebb egyesületében, a Standard Liége-ben kezdett el futballozni. Utóbbi klubban mutatkozott be a belga első osztályban is, mindössze 17 évesen. A Standarddal a 2015/16-os idényben Belga Kupát nyert. A 2017/18-as szezonra a több játéklehetőség miatt kölcsönadták a holland másodosztályú MVV Maastrichthoz. Ez jó döntésnek is bizonyult, hiszen a holland csapatban végigjátszotta a szezont, 27 bajnokin szerepelt, ebből 24-szer kezdőként, és három gólt is szerzett. A kölcsönidőszak után visszatért a belga élvonalba, de már nem a Standardba, hanem a Sint-Truidenbe. Itt a második szezonjában jött el az áttörés, amikor 22 bajnokin is számítottak rá, ebből 21-szer kezdőként.

A jelenlegi idényben 11 bajnokin játszott Samy Mmaee, aki nemrégiben is közel volt a váltáshoz, akkor a francia élvonalbeli Saint-Étienne próbálta megszerezni, míg az elmúlt hetekben a Rubin Kazannyal is szóba hozták. A klubváltás végül most jött össze, Mmaee pedig a jövőben a Fradi sikereiért dolgozhat. A 24 esztendős belső védő a belga U19-es és U21-es válogatottban is pályára léphetett tétmérkőzéseken. 2018 márciusában a magyarok elleni 3-0-s belga győzelemnél is kezdő volt, a mieinknél azon az összecsapáson a kispadon ült a Fradi másik friss igazolása, Katona Máté. Mmaee felnőtt szinten már a marokkói nemzeti csapatot képviseli, négyszer lépett pályára a válogatottban: két barátságos és két Afrika Kupa-selejtezőn, a mérlege eddig három győzelem és egy döntetlen. A válogatottban olyan futballisták mellett szerepelhet(ett), mint a Chelsea-ben futballozó Hakim Ziyech, a Fiorentinát erősítő Sofyan Amrabat vagy az interes Achraf Hakimi. A marokkói válogatott fölényesen vezeti selejtezőcsoportját, így szinte biztosan ott lesz a nyári Afrikai nemzetek kupáján.

Érdekesség, hogy a Mmaee-család igazi futballista família. Samy öccse, Ryan Mmaee is profi játékos, az ugyancsak válogatott labdarúgó az AEL Limassolban szerepel. Bátyja, Jacky Mmaee Luxemburgban játszik, legfiatalabb öccse, Camil pedig a Standard U21-es csapatában.

Forrás: fradi.hu

Borítókép: fradi.hu