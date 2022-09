Ez volt a 236. bajnoki derbi, a Ferencváros a 113. sikérét aratta, az Újpest 61 győzelemnél tart, 62-szer pedig döntetlennel zártak a felek.

A Ferencváros sorozatban a 11. alkalommal nyerte a rangadót, az Újpest pályaválasztásával ez volt a legnagyobb arányú vendég győzelem, 1907-ben szintén 6-0-ra, 1910-ben pedig 7-1-re győzött idegenben a Ferencváros.

OTP Bank Liga, 7. forduló:

Újpest FC-Ferencvárosi TC 0-6 (0-4)

Szusza Ferenc Stadion, 6981 néző, v.: Bognár

gólszerzők: Zachariassen (9.), Boli (24., 45., a másodikat 11-esből), Traoré (33.), Auzqui (67.), R. Mmaee (89.)

sárga lap: Onovo (37.), Diaby (44.), Bjelos (45+2.), illetve Zachariassen (35.), Vécsei (45+2.)

Az első perctől kezdve kézzel fogható volt a két csapat közti hatalmas különbség, a Ferencváros óriási fölényben futballozott és kedve szerint alakította ki a helyzeteket. Az Újpestnek hátrányban voltak azért gólszerzési lehetőségei, de Tallo mindent kihagyott. A bajnokcsapat már a szünet előtt kiütötte ősi riválisát, Boli egy VAR-vizsgálatot követően befújt büntetőt értékesített. A félidőt jelző sípszót követően jó néhány hazai szurkoló el is indult hazafelé.

Sztanyiszlav Csercseszov, a Ferencváros vezetőedzője már a szünet után elkezdhette a pihentetést a Trabzonspor elleni csütörtöki Európa-liga csoportmérkőzésre. Az FTC ezzel együtt is könnyedén tartotta kezében a mérkőzést, a csereként pályára lépő Auzqui pedig megszerezte a vendégek ötödik gólját. A játék képe a hajrában sem változott, a végeredményt a 89. percben a szinte csere Ryan Mmaee állította be.

FRISS: A meccset követően a szurkolók levetették a mezüket az Újpest játékosaival, akik ezt meg tették!

Afte the 6-0 defeat against Ferencváros, the Újpest fans dropped down their jerseys with the players