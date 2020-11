A címvédő és listavezető Ferencváros 2-0-ra megnyerte az MTK elleni szombati örökrangadót a labdarúgó OTP Bank Liga 12. fordulójában.

Élénk iramban kezdődött a mérkőzés, mindkét csapat nagy lendülettel vetette játékba magát. Több támadás futott a két oldalon, de nagy helyzet nem alakult ki. A legnagyobb esély a gólszerzésre ebben a szakaszban Prosser előtt adódott, aki a 18. percben szépen csavarta a labdát kapura szabadrúgásból, Dibusz pedig bravúrral hárított.



Az FTC később fokozta a nyomást, de a sérülések és koronavírusos megbetegedések miatt alaposan felforgatott MTK szervezetten védekezett, illetve ha tehette, már magasan megpróbálta letámadni ellenfelét és megzavarni a labdakihozatalát.





A hazai vezetés egy nagy MTK-hibából jött össze, Varju rosszul passzolt Ferreirának, aki ráadásul el is csúszott, Tokmac Nguen pedig befutott az ajándékba kapott labdával a tizenhatoson belülre és higgadtan passzolt a kapuba Mijatovic mellett.



A pihenőt követően annyiban változott a játék képe, hogy a Ferencváros több ellentámadást vezetett némileg fellazult védelemmel szemben, mivel az MTK nem tett le a gólszerzésről, és gyakran eljutott ellenfele kapujának előterébe. A Barcelona elleni Bajnokok Ligája-mérkőzésre készülő FTC vezetőedzője, Szerhij Rebrov a 74. percben hármas cserét hajtott végre, majd az egyik pályára lépő, Roko Baturina fél perccel később gólt lőtt.





Ezzel gyakorlatilag el is dőlt a mérkőzés, mert bár a több alapjátékosát nélkülöző MTK ilyen felállásban is méltó partnere volt a Ferencvárosnak, a BL-ben is edződő FTC hatékonyabban futballozott ellenfelénél, amely érdemi cserével nem rendelkezett és a végére ki is fulladt.

Az FTC továbbra is veretlen a mostani bajnoki idényben, két döntetlen mellett a nyolcadik győzelmét aratta, otthoni veretlenségi szériája pedig már 59 mérkőzést számlál (48 győzelem, 11 döntetlen).

Az egymás elleni bajnoki mérlegükön a zöld-fehérek tovább javítottak, a 217. összecsapáson a 90. győzelmüket aratták, míg a kék-fehérek 49 döntetlen mellett 78-szor nyertek.



OTP Bank Liga, 12. forduló:

Ferencvárosi TC-MTK Budapest 2-0 (1-0)



Groupama Aréna, zárt kapus, v.: Antal

gólszerzők: Nguen (40.), Baturina (75.)

sárga lap: Heister (30.), Blazic (56.), illetve Varju (20.), Kata (42.), Miovski (54.)

Ferencváros:

Dibusz - Botka, Frimpong, Blazic (Kovacevic, 86.), Heister - Laidouni, Haratin - Uzuni (Skvarka, 74.), Isael (Varga, 81.), Nguen (Mak, 74.) - Boli (Baturina, 74.)

MTK Budapest:

Mijatovic - Ikenne-King, Varju, Ferreira, Kata - Biben, Cseke, Dimitrov - Prosser (Drljo, 78.), Miovski, Lencse

