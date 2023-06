Móré Bendegúz, a szövetség alelnöke elmondta, 10 vármegyéből 24 csapat játszik majd a DEAC négy műfüves pályáján, ahová 600 játékost várnak.



Az együttesek 5+1-es felállásban játszanak kétszer 15 perces játékidőben. Szombat-vasárnap 13 órakor kezdődnek a meccsek, melyeknek látogatása ingyenes. A döntő vasárnap 17 órakor lesz. A nagykövet Dombi Tibor, a DVSC korábbi kiválósága, míg a díjkiosztásban Herczeg András, a Loki korábbi edzője segédkezik. A nagydöntőre, amelyre Szlovéniában kerül sor, két együttest delegálnak - részletezte az alelnök, hozzátéve, a fődíj 3000 euro lesz.



Majer Tamás az önkormányzat képviseletében elmondta, Debrecen nemcsak a virágkarneválról híres, hanem a sport szeretetéről is, és annak a meggyőződésének adott hangot, hogy a munka mindig meghozza a gyümölcsét. A Loki mellett a DEAC-nak is vannak kiváló eredményei, de jelentős világesemények lebonyolításával is büszkélkedhet a város.



Bognár József, a Solar Panel Solutions értékesítési igazgatója és tulajdonosa hangsúlyozta, a cég életében fontos szerepet játszik a sport, melyben felelősségteljesen vesznek részt. Számukra a támogatás magától értetődő volt - emelte ki, hozzátéve, ők maguk is űzik a legnépszerűbb sportágat, hiszen a másodosztályban játszanak.









"A napelemek forgalmazásával és telepítésével a fenntartható fejlődéshez járulunk hozzá, míg a focival az egészséges életmódhoz" - ecsetelte az ügyvezető, hozzátéve, a foci erős csapatmunkára is nevel.

Borítókép: Socca Hungary Facebook/Kiss Annamarie