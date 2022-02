Az elmúlt 12 évben rengeteg beteg kisgyereket támogatott az Adni jó baráti kör Alapítvány. Többek között minden évben mini labdarúgó tornákat rendeznek, amelynek bevételét beteg gyerekeknek ajánlják fel. Sok esetben sportolók ajánlják fel mezüket a segítség érdekében.



Ezt tette többek között Hetényi Zoltán jégkorongkapus, vagy Pusztai Sára a Ferencváros női csapatának labdarúgója. Utóbbi egy oxigénhiányos gyereknek ajánlotta fel a mezét, amelyet eladásra kínált.



Ismerjétek meg Dominik történetét az édesapjától, Márton Ábrahámtól:

“Dominik a 36. hétre született, szülésnél mindent rendben találtak, de ahogy telt múlt az idő a mozgása nem úgy fejlődött, ahogy kellett volna. Azzal nyugtattak bennünket, hogy legyünk türelmesek, majd elindul. Másfél éves korában még mindig nem tudott mászni, felülni, menni, csak féloldalasan kúszott. Találtunk egy neurológust, aki hajlandó volt elküldeni MR vizsgálatra és kiderült, hogy szülésnél oxigénhiány lépett fel, ami miatt elhalt az agyának egy része.



A hír letaglózott bennünket, nagyon nehéz időszak köszöntött be az életünkbe. De Domi miatt nem kesereghettünk sokáig, vártak ránk a kihívások. Azóta folyamatosan jár fejlesztésekre, Dévény tornára, hidroterápiára és mozgásfejlesztésre.











A mozgása nagyon lassan fejlődött, sétálás közben sokat keresztezte a lábát, ezért ortopédus javaslatára egy nagyobb műtéten esett át.



Jelenleg Budapestre jár óvodába, a Pető Intézetbe, ez napi 200 km utazást jelent számunkra, ami nanyagilag nagyon megterhelő. Mivel ez az óvoda elengedhetetlen Domi fejlődésére nézve, a munkahelyemet ott kellett hagynom, hisz az óvodába vinni és érte menni délutánonként egy egész napos elfoglaltságot jelent, amit a második gyermekünkel veszélyeztetett terhességgel tartós táppénzen lévő feleségem egyedül nem képes ellátni.

Az óvodában nagyon sokat fejlődött, folyékonyan beszél, ügyesen használja a kezeit, segítséggel megáll és sétál.



Nagyon közel vagyunk hozzá hogy Domi egyedül képes legyen megállni, sétálni de ehhez elengedhetetlen hogy az óvodán kívül is járhasson terápiákra. Sok jót hallottunk a robot terápiáról és a terápiás lovaglásról is, de anyagilag nem tudjuk biztosítani számára ezeket a terápiákat. Hosszú utat tettünk meg idáig, nagyon sokat dolgoztunk, bíztattuk, támogattuk lelkileg, hogy fel tudjon zárkózni. Most a Ti segítségeteket szeretnénk kérni, hogy ő is korlátok nélkül élhessen.”

Borítókép: Facebook.com/ Horváth Péter

Forrás: Adnijóbarátiköralapítvány