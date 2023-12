Az 57 éves szakember az M1 aktuális csatorna megkeresésére csütörtökön felidézte: miután a Hertha BSC megvált tőle 2021-ben, több lehetőség is megfordult a fejében.

Szerette volna átadni 40 éves tapasztalatait a profi futball világában, aztán gondolkodott egy kapusiskolán, illetve nagyobb menedzserirodáknak vagy egyesületeknek szeretett volna tehetséges kapusokat felkutatni.

Ötletei megvalósítását elhalasztotta a Samsunpor ajánlata miatt, melynél május végéig tart kapusedzői megbízatása. Szerződése lejártával azonban visszatérne elképzeléseihez, szeretne segíteni a tehetséges gyerekeknek és amennyiben lesz rá igény, akkor szélesebb körben is átadná tudását nemcsak a játékosoknak, hanem az edzőkollégáknak is. Erre akár Magyarországon is vállalkozna.

"Már korábban is fordultam azzal a magyar kapusedzőképzést irányítókhoz, hogy hogyan tudnám ezt továbbadni. Ezt a feladatot innen kintről, de a Balaton mellől is vállalnám, nincsenek távolságok" - mondta Petry, aki a pályán és a pálya mellett is szívesen mentorálná kollégáit.

A Samsunspor céljairól elmondta, hogy szépen gyűjtögetik a pontjaikat és újoncként a kiesés elkerülése a céljuk.

A törökországi labdarúgással kapcsolatban elárulta, más kultúrával rendelkeznek és nehezebben tudják kontrollálni érzéseiket a pályán történtekkel, illetve a játékvezetői döntésekkel kapcsolatban.

"Sokkal jobban kellene tisztelni a futballnak a játékvezetői részét, és magát a játékvezetői szakmát. Remélem, olyan példát statuálnak ezzel, ami akár itt Törökországban, akár máshol az ilyen és hasonló cselekedetektől eltávolítja a labdarúgást ennyire szenvedélyesen szerető embereket, mert ennek, ebben a formában nincs helye a sportpályán" - utalt Petry Zsolt a múlt heti Ankaragücü-Rizespor meccsen történt eseményekre, ahol előbbi csapat klubelnöke berohant a pályára és megütötte a játékvezetőt, akit többen meg is rugdostak.

A magyar válogatottról elmondta, a csapat évek óta nagyon jó egységet alkot és Marco Rossi szövetségi kapitány vezetése alatt olyan szintre jutott el, hogy a taktikáját nemcsak az ellenfélhez igazítja, hanem több meccsen dominálni is tud.



"Ha megtalálják a fizikai és szellemi egyensúlyt, illetve azt, hogyan tudnak a legjobban felkészülni az Európa-bajnokságra, akkor ebből a csoportból ki lehet tűzni a továbbjutást. Utána pedig a ki-ki meccseken már bármi megtörténhet" - hangsúlyozta, majd hozzátette, a magyar válogatott már a Nemzetek Ligájában és a legutóbbi Eb-n is megmutatta, hogy nagyobb csapatokkal is fel tudja venni a versenyt. Emellett kitért a magyarokat egyedülállóan támogató szurkolókra is, akik plusz erőt adnak a nemzeti együttesnek.

Petry zárásként azt is megemlítette, hogy Dibusz Dénes és Gulácsi Péter személyében jelenleg két olyan jó kapusa van a válogatottnak, akik nemzetközi szinten is az élvonalhoz tudnak tartozni, mögöttük pedig a magyar bajnokságból is kijöhet egy olyan hálóőr, aki képes lehet hasonlóan jó teljesítményre egy válogatott mérkőzésen.

