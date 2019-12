A hétvégén a Macskaárvaház egy óriási nedves és száraz eledel „torony” adományt kapott, egy külföldi csapattól. Az áru olyan mennyiségben érkezett, hogy csak két autóval tudták leszállítani a kápolnai Macskaárvaházba.



Az adománygyűjtés ötlete a Szurkolók az állatkínzás ellen csapata révén indult. Egy bécsi, talán az egyik legrégebbi focicsapat a Tornados nevű szurkolói klub rendezte meg a gyűjtést. A klub 1898-ban alakult Első Bécsi Munkás Football Club néven, majd hamarosan átkeresztelték a mai nevére, az SK Rapid Wien-re, aminek logó színe szintén zöld-fehér mint a Fradinak.



Természetes, ha az állatvédelemről van szó a szurkolók is félreteszi rivalizálásukat és csak a macskák érdekeit tartják szemük előtt. A Tornados átadta az összegyűlt adományt a Green Monsters ferencvárosi szurkolói csoportnak, ők pedig a Szurkolók csapatának.



Így nemrégiben két autónyi adomány is eljutott az árvaházba, amit a Szurkolók az állatkínzás ellen csapata, élükön Kapin Richárd szállított le a China Martban tartott örökbefogadó hétvégi eseményükre.



Óriási elismerés jár a szurkolóknak, akik elképesztő Rapid Wien Tornados szurkolói csapatának és a Green Monsters ferencvárosi szurkolói egyesületnek is.





Borítókép: Macskaárvaház alapítvány