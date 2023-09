A Ferencváros 18 éves futballistája az M4 Sportnak csütörtökön elárulta: néhány hónapja tudott a tavaly Európa-liga-győztes Frankfurt megkereséséről.



"Nagyon szimpatikus volt a csapat, nagyon örülök, hogy ilyen patinás klubban tudom majd folytatni, de egyelőre a Ferencvárosra koncentrálok száz százalékban" - fogalmazott Lisztes, aki ebben az idényben még a magyar bajnoki címvédő FTC-t erősíti. A zöld-fehér klub utánpótlásába 2017-ben került, majd 2021 júliusában, 16 évesen kapta meg a profi szerződést. Az NB I-ben 2022 májusában, a Gyirmót ellen mutatkozott be, majd a következő szezon elején az ír Shamrock Rovers elleni idegenbeli Európa-liga-meccsen debütált a nemzetközi porondon. A nagy áttörést pedig a Fehérvár elleni hazai bajnoki hozta meg számára idén áprilisban, amikor csereként beállva duplázott, 2-2-re mentve a meccset.

A német együttesnél megtapasztalt körülmények kapcsán úgy fogalmazott: "Bundesliga-szint, szerintem ezt nem kell ragozni. A stadion nagyon szép és nagy a közönség is, hasonlít a Fradira talán. Hasonlóan jó B közepet várok, mint a Fraditól."

Saját magától fejlődést és gólokat vár el Németországban is.

"Egy Bundesliga-csapatról van szó, a fejlődés érdekében van ez az egész, hogy minél magasabb szintet el tudjak érni" - fogalmazott Lisztes, aki gólpasszt adott csütörtökön az U21-es válogatott kazahok ellen 2-0-ra megnyert Európa-bajnoki selejtezőjén.

Édesapja, a 49-szeres válogatott Lisztes Krisztián a kilencvenes évek egyik legnagyobb magyar tehetsége volt. A Ferencváros saját nevelésű játékosa a Bundesligában is karriert futott be: a stuttgarti évek után a Werder Bremenhez került, amellyel bajnok lett. Később megfordult a Mönchengladbachnál és a Hansa Rostocknál is, míg Magyarországon a Ferencváros mellett volt a Szeged, a Vasas, a Paks, a REAC és végül a Soroksár játékosa.

Fotó: eintracht.de