Amelyet végül a PFF Szántó nyert meg, így a ceglédberceli SZPCDSE-ECECE és a budapesti Chicago után harmadikként kvalifikálta magát a július 30-i FINAL4-ba.

A legtöbb csapat Debrecenből érkezett, ahonnan öt klub is megmérettette magát, Nyíregyházáról három, míg Egerből két csapat vett részt a tornán. Mellettük Bélapátfalva, Martfű, Maglód, Balassagyarmat, Dorogháza, Megyaszó, Mezőkövesd, Kecskemét és Encs is delegált csapatot, kétség sem férhet hozzá, hogy kelet-magyarország a legaktívabb a honi kispályás labdarúgás térképén.

Helyszíni sorsolással – mindenféle kiemelés nélkül – kezdődött meg a torna, ahol a csapatok négy darab ötfős csoportba kerültek. Az erőviszonyokról nem sokat lehetett előre mondani, de abban egyetértettek a résztvevők, hogy ez a Final4-ért folyó küzdelemsorozat egyik legerősebb állomása.

Az A-csoportot Mezőkövesd kupagyőztese, a korábbi BL-induló Lovehunter nyerte, megelőzve a debreceni DVKLSZ bajnokság ezüstérmesét, a Spectrumot. Mindent elmond a csoportról, hogy az 1-4. helyezettek között mindösszesen egy pont volt a különbség. A B-csoportban mindenki nyert meccset és senki sem maradt veretlen, végül a debreceni Fékcentrum Kft és a maglódi H.O.P.E. kéz a kézben jutott a legjobb nyolc közé. A C- csoportot magabiztosan – mindösszesen egy kapott góllal - nyerte a martfűi PFF Szántó, mögöttük az Igor Bogdanoviccsal felálló VI-Szövi lépett a negyeddöntőbe, míg Debrecen bajnokcsapata, a Hungarotarg a csoportban ragadt. A D-csoportban három csapat is 9 pontot szerzett, minitabella döntött a negyeddöntős helyezésekről a Megyaszó KSE és a miskolci Flotal FC javára.

Izgalmas negyeddöntők következtek. A mezőkövesdi Lovehunter kisebb meglepetésre legyőzte a maglódi H.O.P.E. csapatát egy jól eltalált lövéssel. Debreceni rangadót nyert a Spectrum, Sándor Krisztiánék 3-1-re múlták felül a Trencsényi János vezette Fékcentrum Kft-t. Magabiztosan 4-0-ra nyert a Megyaszó a kissé elfáradó VI-Szövi ellen, míg a negyeddöntők legbiztosabb sikerét a PFF szolgáltatta, amely 7-1-el küldte haza a miskolci Flotalt.

A martfűi csapat az elődöntőben sem állt meg, hat gólt szerezve kerültek a döntőbe a mezőkövesdiek ellenében. Eközben a másik pályán a Megyaszó KSE hátrányból fordítva győzte le remek meccsen a debreceni ezüstérmes Spectrumot. Utóbbi csapat a torna legjobbjának megválasztott Sándor Krisztián vezetésével magabiztosan szerezte meg a bronzérmet.

A torna döntője remek meccset hozott, ahol a Megyaszó KSE szerzett vezetést, ám a mérkőzés hajrájában a PFF Szántó kiegyenlítette, majd büntetőkkel meg is nyerte a döntőt, mellyel a ceglédberceli SZPCDSE-ECECE és a budapesti Chicago után harmadikként kvalifikálta magát a magyar minifutball bajokság július 30-i FINAL4 döntőjébe.

"Nagyon büszke vagyok a kelet-magyarországi bajnokság szervezőire, illetve a döntőre érkező csapatokra is. Köztudott, hogy a keleti régió a legerősebb kispályás fociban, amely ma is beigazolódott. 20 bajnok- és kupagyőztes csapat érkezett Hajdúszoboszlóra, szervezetünk egyik legerősebb tornáját eredményezve, melyre tudunk és kell is alapozni a jövőben. Köszönjük a Hajdúszoboszlói Sportegyesületnek, hogy a helyszínt idén is biztosították számunkra és természetesen gratulálunk a csapatoknak!"

- mondta Pinkóczi Tibor, az országis Minifutball Szövetség alelnöke.

A csapatok is úgy látták, hogy ez talán a legerősebb minifoci bajnokság, amely valaha volt.

"Évek óta indulunk minifutball bajnokságokban és úgy gondolom, az idei az egyik legszínvonalasabb torna, amelyen valaha szerepeltem. Rengeteg nagyon jó csapat van. Kétszer is képviselhettük már Magyarországot a nemzetközi kupákban, és ebben az évben is ez a célunk"

- mondta Tiba Róbert, a Fékcentrum csapatvezetője.

A torna megnyerését követően Bozsó László, a PFF Szántó csapatvezetője mondta el gondolatait a tornáról és csapatáról!





Borítókép, forrás: Országos minifutball-szövetség