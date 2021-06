Az Európa-liga-győztes spanyol Villarreal lesz a Budapest Honvéd vendége július 24-én, az új Bozsik Aréna hivatalos avatómérkőzésén.

A Villarreal a második számú európai kupasorozat döntőjében a Manchester Unitedet győzte le tizenegyesekkel - így a következő idényben a Bajnokok Ligája főtábláján szerepelhet -, a spanyol bajnokságban pedig a hetedik helyen végzett.



Az új kispesti stadion tesztmérkőzése márciusban a Budapest Honvéd-MFA II - Szekszárdi UFC harmadosztályú találkozó volt, majd ott rendezték a jelenleg is tartó U21-es Európa-bajnokság több összecsapását is.



A következő szezonban már a Budapest Honvéd FC élvonalbeli együttese is birtokba veszi új otthonát, ott rendezik a hazai meccseit.



