Izgalmasabbnál izgalmasabb lehetőségek közül válogathat majd Szoboszlai Dominik, amennyiben úgy dönt a nyáron, hogy továbbáll Lipcséből.



A magyar támadó középpályás iránt régóta érdeklődik a Chelsea, és habár a tárgyalásokban nem történt komolyabb előrelépés, a kékek rajta tartják a szemüket.

Todd Boehly regnálása alatt egyelőre kifejezetten kaotikus a Chelsea átigazolási stratégiája és teljesítménye is, így amennyiben nem tudnak egy távlatokba mutató koncepciót felmutatni a magyarnak, kétséges, hogy jó döntés lenne-e a Chelsea.

#CFC



Chelsea have only made “ground talks” with Dominik Szoboszlai and his agent.



Nothing remotely close or anything of the sorts as of yet, contacts were only made on exploratory grounds. #LFC interest is there. — Charbel (@CharbelFC) April 28, 2023

A hírek szerint Dominikért a Napoli is érdeklődik. Az olasz csapat a bajnoki cím kapujában van, ami vonzó lehet, de ha a realitás talaján maradunk, szakmailag nem biztos, hogy az olaszok igazi előrelépést jelentenének neki.

| Napoli's sporting director Cristiano Giuntoli is working on the arrival of the "heir" to Polish main man Piotr Zielinski.



According to La Gazzetta dello Sport, Dominik Szoboszlai is one of Napoli’s top targets.



(Via: CsakFoci) pic.twitter.com/Etz9bcmyJA — Hungarian Football Xtra (@HunFootballXtra) April 25, 2023

Egy spanyol forrás szerint a magyar válogatott csapatkapitányát a Liverpool is figyeli, akik ugye nemrég tettek le Jude Bellingham leigazolásáról.

Szoboszlai egy nála sokkal költséghatékonyabb megoldás lehet úgy, hogy a minőségben nem kellene sokat engedniük. Klopp edzői jelenléte mindenképp izgalmasan hangozhat Szoboszlai számára, hiszen a német mester sok tehetséges játékos futtatott már fel.





Dominik Szoboszlai:

He has caught the eyes of Liverpool boar ahead of the upcoming transfer window and steadily rising on there list of players they want nevertheless Chelsea still ahead. pic.twitter.com/mGYc5goG7K — (@zukorona) April 28, 2023

Természetesen továbbra is opció (és könnyen lehet, hogy a legvalószínűbb), hogy Dominik marad Lipcsében és tovább építkezik azon az úton, amelyet már évek óta jár. A környezet most rendkívül ideális számára a német csapatnál, így csak komoly szakmai és anyagi elismerés érdekében lehet reális számára a váltás.

Fotó: Ulrik Pedersen/DeFodi Images via Getty Images