Pénteken (ma) kezdődik az internetes szavazás 2021 legjobb sportolóira - a Magyar Sportújságírók Szövetségének (MÚSZ) tagjai 64. alkalommal voksolhatnak.

Szöllősi György, az MSÚSZ elnöke az M4 Sport Sporthíradóban ismertette a listákat. A szövetség elnöksége öt kategóriában tízes jelöltlistákat állított össze.

Szöllősi György emlékeztetett rá, hogy tavaly a pandémia miatt nézők nélkül kellett megrendezni a gálát. Hozzátette, úgy készülnek, hogy január 6-án ezúttal nézők is jelen lehetnek majd a Nemzeti Színházban a díjkiosztón, amelyről az M4 Sport élőben közvetít.



December 28-án sajtótájékoztatón jelentik be, hogy kategóriánként kik kerültek be az első háromba. Amint az MSÚSZ-elnöke kiemelte, ennél a szűkítésnél már olimpiai bajnokok is kiesnek majd, mivel a férfiaknál idén

öt egyéni aranyérem született a tokiói játékokon.

"Bajnokok csapnak össze bajnokokkal" - hangsúlyozta Szöllősi György.



Ugyancsak a gálán kerül sor az Életműdíj átadására.

A fogyatékos sportolók esetében felkért szakemberek, szakírók döntenek a legjobbakról.

Az év sportpillanatairól pedig az M4 Sport internetes oldalán szavazhatnak a nézők.

Az év sportpillanatai (jelöltek):

Fiola Attila gólja Franciaország ellen

Schäfer András gólja Németország ellen

A Slavia Praha öngólja a Ferencváros elleni BL-selejtezőben

Hárspataki Gábor utolsó másodperces fejrúgása, amivel kiharcolta az olimpiai érmet

Magyari Alda egészpályás gólja az olimpiai bronzmérkőzésen

Cseh László célbaérése utolsó úszásán Tokióban

Szilágyi Áron történelmet írva harmadszor is olimpiai bajnok

Illés Fanni paralimpiai bajnok lett

Valter Attila felhúzza magára a rózsaszín trikót

A női kajaknégyes olimpiai győzelme

Borítókép: Facebook.com/ MLSZ