Hanacsek Attila, a Magyar Labdarúgó Szövetség játékvezető bizottságának elnöke szerint emelkedik a magyar játékvezetés színvonala, egyúttal a videobírónak (VAR) köszönhetően jelentősen csökkent a súlyos hibák száma az OTP Bank Ligában.

"Az ellenőri jelentések azt mutatják, hogy egyértelműen és vitathatatlanul fejlődik a magyar játékvezetés színvonala. Mi sem bizonyítja ezt jobban, minthogy három bíró kapott Európa-bajnoki selejtezőmérkőzést" - mondta az M1 aktuális csatornának adott interjúban Hanacsek, aki megemlítette azt is, hogy mind a hat nemzetközi minősítésű bíró feladatot kapott az európai kupasorozatok selejtezőiben.

A sportvezető arról számolt be, hogy az élvonal előző idényében mindössze 17 olyan súlyos hiba történt, amely "a mérkőzés eredményére közvetlen hatással bírhat", ezt szerinte a VAR nélkül nem tudták volna elérni. Ezzel kapcsolatban megjegyezte, "ez olyan alacsony szám, ami soha nem fordult elő".

Hanacsek kifejtette, hogy a VAR nélkül még hatvan ilyen hiba volt, azaz a technológia bevezetésével hetvenszázalékos csökkenést sikerült elérni, ami nagyon figyelemre méltó eredmény. Hozzátette, nemcsak a hibák száma, hanem a VAR alkalmazásának második évében a beavatkozások száma is harminc százalékkal csökkent, azaz javultak a pályán hozott döntések is. Ugyancsak javulásról számolt be a hosszú ellenőrzéseknél, amelyek száma 43 százalékkal csökkent az első VAR-os idényhez képest.

A korábbi nemzetközi bíró hangsúlyozta, a fejlődés ellenére most sem teljesen elégedett.



Borítókép: Getty Images / Szirtesi László