Két évnyi, a világjárvány okozta kényszerű kihagyás után ismét folytatódik a CIB Italia Focitábor Budapesten, június 20-24. között a Generali a Biztonságért Alapítvány partneri támogatásával. Idén főként hátrányos helyzetű települések iskoláinak tanulói vesznek részt az olasz toptrénerek edzésein, akik azért érkeznek Magyarországra, hogy felmérjék a kiskamasz magyar focisták képességeit, és a legfejlettebb módszerekkel oktassák őket a labdarúgás fortélyaira. Az esemény sztárvendége Alessandro Del Piero, a Juventus és az olasz válogatott legendája lesz.

Negyedik alkalommal rendezik meg június 20-24. között a CIB Italia Focitábort Budapesten, ahol mintegy 120, 10-14 éves focista gyermek teheti próbára képességeit, megismerkedve a topfutball edzésmódszereivel. Az idei tábor újdonsága, hogy olyan települések iskoláinak tanulói vesznek részt rajta, amelyekben a gyerekek sportoláshoz való hozzájutása korlátozott. A CIB Bank és anyabankja, az Intesa Sanpaolo Csoport, valamint a Generali támogatásának köszönhetően a gyermekek számára költségmentes program három legtehetségesebb résztvevője meghívást kap egy olaszországi futballtáborba is, ahol a többi külföldi nyertessel edzhet majd tovább.

Emellett a három fiatalt családtagjaik is elkísérhetik Olaszországba. A kiválasztottak többek között edzőmeccseket játszanak, meglátogatják a futballmúzeumot, és megtekinthetik egy Serie A-csapat mérkőzését is. A résztvevő gyerekeket – akik a főváros hetven kilométeres vonzáskörzetéből érkeznek – a Magyar Diáksport Szövetség segít kiválasztani.

A tábor páratlan élmény és előrelépési lehetőség a fiatal labdarúgóknak, hiszen bepillantást enged számukra a nemzetközi futball világába. „A kezdeményezéssel szerettünk volna olyan tehetségeknek lehetőséget biztosítani, akik nem feltétlenül tudnának részt venni egy ilyen rendkívül magas szakmai színvonalú edzésprogramban. A tábor éppen azért teljesen ingyenes a résztvevő gyerekek számára, hogy az anyagi okok ne jelenthessenek akadályt” – hangsúlyozta dr. Simák Pál, a CIB Bank elnök-vezérigazgatója.

„Ez a kezdeményezés megerősíti az Intesa Sanpaolo elkötelezettségét Magyarország, mint virágzó üzleti környezet, illetve a magyar társadalom egésze iránt” – mondta Marco Elio Rottigni, az Intesa Sanpaolo Csoport nemzetközi leányvállalatokért felelős vezetője.



„Legutóbbi, nemrégiben bejelentett üzleti tervünkben a Csoport megerősítette, hogy a 2022-2025-ös időszakban mintegy 115 milliárd eurót fordít a közösségekre és a zöld átállásra, valamint 500 millió euróval támogatja a rászorulókat. Elhivatottságunk erős minden helyi piac iránt, ahol jelen vagyunk. Nagy jelentőséggel bír a Generali Csoporttal kialakított gyümölcsöző partnerségünk is: két igazán kiemelkedő szereplői vagyunk Olaszországnak és Európának egyaránt, akik a biztosítási védelem nyújtásán túl - melyet minden ügyfelünknek, köztük magánszemélyeknek, családoknak és vállalkozásoknak nyújtunk a következő hónapokban megjelenő új termékeinkkel -, társadalmi kezdeményezésekben is keresik az együttműködés lehetőségeit.”

A CIB Italia Focitábor a kezdeményezés életre hívása óta válogatott olasz futballsztárokat, köztük korábbi világbajnokokat hoz Magyarországra. Legutóbb Franco Baresit, a világ egyik legjobb védőjátékosát látták vendégül. Olaszország férfi futballválogatottja eddig négyszer nyert világbajnokságot, a Serie A pedig az egyik legerősebb és leghíresebb bajnokság világszerte.

Az országban mindig is nagy hangsúlyt fektettek az utánpótlás-nevelésre, így nemcsak országhatáron belül, hanem azon kívül is gyakran tartanak olasz trénerek kurzusokat, újabb és újabb tehetségeket adva a nemzetközi labdarúgásnak. A magyarországi focitábor kivételes alkalom a hazai focistapalántáknak, hiszen olyan technikákat és módszereket sajátíthatnak el, amelyek köztudottan a világ élvonalába emelik az olasz labdarúgást. A tábor ideje alatt a gyerekeket – mint eddig is minden alkalommal – a Generali biztosítja, emellett idén támogatóként és társszervezőként is csatlakozott a kezdeményezéshez.

A tábor kapcsán Gianluca Colocci, a Generali CEE Holding fejlesztési igazgatója a közös értékekre és irányokra hívta fel a figyelmet: „Ezen focitábor támogatásával a Generali tovább erősíti a szolidaritás és befogadás kultúráját népszerűsítő kezdeményezések iránti elkötelezettségét. Büszkék vagyunk arra, hogy az alapítványunk által működtetett programokkal a helyi közösségeket támogathatjuk, felszabadítva az emberekben rejlő lehetőségeket, másfelől ez a támogatás fontos része a magyarországi Intesa Sanpaolo Csoporttal, a CIB Bankkal fennálló partnerségünknek is. Stratégiai célunk, hogy ügyfeleink élethosszig tartó partnerévé váljunk, személyre szabott megoldásokat kínálva, és külön öröm, hogy a CIB (Intesa Sanpaolo) ügyfelei számára is hasonlóan rugalmas megoldásokat kínálhatunk, amelyek megfelelnek igényeiknek, védelmet nyújtanak az egyénnek, a családoknak és a cégeknek egyaránt.”

„Az élet számos területére kiterjedő, átfogó és folyamatosan bővülő programjainkban kiemelt szerepet kap a jövő generációja, mert szeretnénk, ha minden gyermek kibontakoztathatná képességeit abban a közegben, amelyben él. Ehhez pedig lehetőséget kell teremteni a fejlődésre: támogatásunkkal a focitáborban idén hátrányos helyzetű települések kiskamasz magyar focistái mutathatják meg és fejleszthetik képességeiket” – emelte ki az együttműködés kapcsán Horváth Gergely, a Generali a Biztonságért Alapítvány kuratóriumának tagja. Az alapítványt olyan társadalmi célok megvalósulásért hozták létre, melyek lehetőségeket teremtenek a gyermekek és fiatalok számára az egészséges testi-lelki fejlődésre.

Az esemény sztárvendége ezúttal Alessandro Del Piero világbajnok olasz labdarúgó lesz. A 91-szeres válogatott Del Piero profi labdarúgói pályafutásának döntő része a Juventus FC-hez kötődik, ahol felnőtt játékosként 1993-tól egészen 2012-ig játszott. A Juventus színeiben összesen 513 bajnoki mérkőzésen lépett pályára, és 208 gólt szerzett, 2012-ben pedig lejátszotta a 700. tétmeccsét a klubnál. A Juventus-szal összesen 6 bajnoki címet szerzett, 1995-ben megnyerte az Olasz Kupát, és 1996-ban a Bajnokok Ligáját is. Tagja volt a 2006-os németországi futball világbajnokságon győztes válogatott csapatnak.

A CIB Italia Focitáborba kiválasztott gyerekek kapcsán Balogh Gábor, a Magyar Diáksport Szövetség elnöke elmondta: „Az iskolai sport területén szerzett több mint három évtizedes tapasztalatunk révén a hátrányos helyzetű települések legrátermettebb fiataljai kerülhetnek be a táborba. A kiválasztásnál ennek érdekében a tehetséggondozás mellett előtérbe helyezzük az esélyegyenlőségi és a szociális szempontokat is.”

Marco Schembri, a Focitábort szervező World Camp International Srl vezetője hozzátette: „Szeretnék köszönetet mondani a CIB Banknak, amely már negyedjére teszi lehetővé, hogy fiatal magyar labdarúgók kibontakoztathassák a tehetségüket, miközben felejthetetlen élmények részesei lesznek. Bár más nyelven beszélünk, a labdarúgás – bárhol is éljünk a világban – összehoz mindannyiunkat.”

„Azért vagyok ma Budapesten, mert a CIB Bankkal együtt erősen hiszünk a sportértékekben. A fiatal játékosok, akik részt vesznek a CIB Italia Focitáborban, lehetőséget kapnak arra, hogy a legkiválóbb olasz trénerek módszereivel edzenek – mondta Alessandro Del Piero.



„Ha a tábor során felfedezünk különleges tehetségű gyerekeket, figyelemmel kísérjük őket, lehetőséget adva nekik, hogy megmutassák tudásukat Olaszországban is.”



CIB Bank

A CIB Bank az Intesa Sanpaolo Csoport leányvállalata. Meghatározó anyabanki háttérrel és több mint 40 éves tapasztalattal univerzális hitelintézetként a kereskedelmi banki és befektetési szolgáltatások teljes körét nyújtja, amelyet leányvállalatai (CIB Lízing, CIB Alkusz) termékei, konstrukciói egészítenek ki. A CIB Bank országos lefedettségű fiókhálózatával áll rendelkezésére közel 415 ezer ügyfelének, miközben folyamatosan keresi az innovatív, ügyfeleire szabott megoldásokat. A CIB Bank szolgáltatásai társas vállalkozások, intézmények, önkormányzatok és egyéni vállalkozók, valamint lakossági ügyfelek számára egyaránt elérhetők. A bankfiókok mellett rendkívül sokféle elektronikus csatorna is az ügyfelek rendelkezésére áll pénzügyeik gyors és kényelmes intézéséhez, mint például a CIB Internet Bank, a CIB Bank Online, a CIB Bank Mobilalkalmazás vagy az eBroker információs és értékpapír-kereskedési rendszer.

Az Intesa Sanpaolo-ról

Az Intesa Sanpaolo Olaszország vezető bankcsoportja, a családok, a vállalkozások és a reálgazdaság pénzügyi szolgáltatója, amely erőteljes nemzetközi jelenléttel bír. Az Intesa Sanpaolo egyedülálló üzleti modelljének köszönhetően tölt be vezető szerepet Európában a vagyonkezelés, a befektetésvédelem és a pénzügyi tanácsadás területén, nagy hangsúlyt fektetve a digitális és fintech szolgáltatásokra. A bankcsoport teljes mértékben sajáttulajdonú termékeire támaszkodik a vagyonkezelés és a biztosítás területén, amely kiemelkedő hatékonyságot és rugalmasságot biztosít számára. A bankcsoport fenntarthatóság, társadalmi felelősségvállalás és a korszerű vállalatirányítás (ESG) iránti elkötelezettségét mutatja, hogy ígérete szerint 2025-ig összesen 115 milliárd euró értékben biztosít hitelforrásokat társadalmi ügyek és a zöld átállás, további 500 millió eurót pedig hátrányos helyzetű emberek támogatására, ezzel az Intesa Sanpaolo nemzetközi viszonylatban is kiemelkedő módon járul hozzá a globális társadalmi kihívások kezeléséhez. Az Intesa Sanpaolo elkötelezte magát amellett, hogy 2030-ra a saját működésének, 2050-re pedig hitel- és befektetési portfóliójának károsanyag-kibocsátását nullára csökkenti. Az Intesa Sanpaolo az olasz kultúra elkötelezett mecénásaként saját múzeumi hálózatot tart fenn, a Gallerie d'Italiát, ahol a bank örökségét képező műtárgyakat állítják ki, illetve rangos kulturális projektek valósítanak meg.



A GENERALI CSOPORT

A Generali az egyik legnagyobb globális biztosító és alapkezelő vállalat. Az 1831-ben alapított vállalatcsoport 50 országban működik, teljes díjbevétele 2021-ben 75,5 milliárd eurót tett ki. A világszerte közel 75 000 munkavállalót alkalmazó és 67 millió ügyfelet kiszolgáló Generali Csoport egyike a vezető európai biztosítótársaságoknak, ázsiai, illetve latin-amerikai jelenléte folyamatosan erősödik. A fenntarthatóság iránti elkötelezettség a Generali stratégiájának egyik alapja, amely abból az ambícióból fakad, hogy a Generali élethosszig tartó partnerként álljon ügyfelei mellett, kivételes értékesítési hálózatának köszönhetően innovatív és személyre szabott megoldásokat kínálva. Ausztriai és közép- és kelet-európai tevékenységét a Csoport (a prágai székhelyű) Ausztria & CEE Regionális Központon keresztül irányítja.

A Generali a Biztonságért Alapítvány

A Generali a Biztonságért Alapítványt 1995-ben hozta létre az alapító Generali Biztosító, hogy olyan társadalmi célok megvalósulását támogassa, amelyek hozzájárulnak az egészségmegőrzéshez, a közlekedés biztonságának növeléséhez, valamint lehetőségeket teremtenek a gyermekek és fiatalok számára az egészséges testi-lelki fejlődésre. Fontosnak tartja a prevenciót, így a baleset- és betegségmegelőzést is, valamint ezen témákhoz kapcsolódó társadalmi szemléletformálás támogatását. A felnövekvő generációért érzett felelősség tudatában elkötelezett a gyermek- és ifjúságvédelem társadalmi céljai mellett. Tevékenysége tervezésekor kiemelt szerepet kaptak a családok, a gyermekek, a gondoskodás, a testi-lelki biztonsághoz szükséges ismeretek átadása. Ezen célok mentén számos civil szervezetnek, helyi közösségnek nyújt segítséget.

Forrás: CIB Sajtóközlemény