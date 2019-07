„A pénz nem érdekli őket”, jelentette ki Dárdai Pál a Tusványoson megtartott panelbeszélgetésen. És hogy kik azok a szerencsések, akik megengedhetik maguknak, hogy a pénzfaktort figyelmen kívül hagyják? Természetesen az eurómilliókat kereső labdarúgók. „Egy olyan klubnál, mint a Hertha, az öltözőnek mindig patyolattisztának kell lennie. De férfiak vagyunk és valljuk meg, nem a rend és a tisztaság az erősségünk. Hiába ment be és kérte a másodedzőm, hogy hagyjanak egy kis rendet maguk mögött, a fiúk fülük botját sem mozgatták. Bementem mérgesen és azt mondtam: jó pihenést kívánok mindenkinek, délután találkozunk az újabb edzésen. Amennyiben össze nem szedik maguk után az öltözőt. Pillanatokon belül mindenki lábon volt és elkezdett takarítani”, emlékezett vissza egy történetre a német élvonalbeli csapatnál eltöltött időszakából. „Ezeket a játékosokat csak a szabadidejükkel lehet motiválni, fegyelmezni”, tette hozzá. Szurkolói kérdésre elmondta azonban, hogy az olyan vezéregyéniségekkel is, mint Salomon Kalou, Vedad Ibisevic vagy akár Dzsudzsák Balázs és Szalai Ádám, mindig remek volt a viszonya. „Mert mindig őszinte voltam velük. Ha elvesztetted a karaktered a csapat előtt, akkor véged van!”, tette hozzá. Szurkolói kérdésre válaszolva azt is elmondta, játékosként vagy edzőként volt nehezebb dolga. „Ha játékosként nem ment a játék, úgyis az edző volt a hibás. Edzőként viszont, főleg egy vereség után, ki kell állnod a sajtó elé, felelni kell a vezetőségnek, a szurkolóknak. Játékosként jobban el tudod engedni a vereséget, edzőként viszont a meccs utáni nap a következő mérkőzés előtti első nap! És végül úgyis az edző a hibás”, tette hozzá, hatalmas derültséget okolva a csordulásig megtelt sátorba.

Forrás: Kocsis Zoltán Erdélysport.hu,

Bélyegkép: Andreas Gora /Getty Images