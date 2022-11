A vasassc.hu írását változtatás nélkül közöljük.

Mészöly Kálmán 1941. július 16-án született Budapesten, gyermekkorától a futball szeretete határozta meg életútjának alakulását. Tizenhat esztendősen már a III. Kerület TTVE felnőtt csapatában játszott, ezt követően hamar a Vasashoz került, az elszakíthatatlan kötelék pedig pályája végéig elkísérte. Mészöly Kálmán, a korábbi 61-szeres válogatott labdarúgó 1960-ban, csupán 19 évesen a már akkor is kiemelkedő játékosokkal teletűzdelt Vasasban mutatkozhatott be, akárcsak Berendy, Csordás, Kárpáti vagy Szentmihályi, azonnal meghatározó játékosa lett a piros-kék alakulatnak.

Tehetsége nem a véletlennek köszönhetően volt ilyen zsenge korban felismerve, a fiatal Mészölyt nem más, mint Illovszky Rudolf tette be először a csapatba. Klubunkhoz egész pályafutása alatt hű maradt, innen vonult vissza 1972-ben. Nemcsak a Fáy utcában harsogtak a lelátók, ha pályára lépett, válogatottbeli szereplésével az egész ország kedvencévé vált. 1960. április 24-én Bécsben tagja volt az UEFA-tornán diadalmaskodó magyar ifjúsági válogatottnak. Öt hónappal később bemutatkozhatott a felnőtt B-válogatottban. 1961. december 13-án Santiagóban volt először felnőtt A-válogatott, így hivatalosan Chile ellen húzta magára először a címeres felszerelést.

NB I-es bemutatkozása utáni első idényben már az ország legjobb játékosai között jegyezték, a Labdarúgás osztályzókönyve alapján a szezon legjobb játékosa lett. Az idényt követő nyári világbajnokságon negyeddöntős volt, akárcsak az 1966-os viadalon. A két világesemény közötti kontinenstornán a dobogó harmadik fokáig menetelt a nemzeti tizeneggyel, az akkor 23 éves európai bronzérmes hátvédet beválogatták a kontinens dicsőségcsapatába, melyet jótékonysági célból hoztak létre Európában. Kevés eredményességben hozzá fogható labdarúgó élt valaha országunkban, az Angyalföldön azóta is „Aranykorként” tisztelt időszakban halmozta a magyar bajnoki címeket és egyéb nemzetközi díjakat: négyszer vehetett át az NB I-ben aranyérmet (1960–1961, 1961–1962, 1965, 1966), háromszor bronzot (1959–1960, 1968, 1971). A Közép-európai Kupát háromszor hódította el vele a Vasas (1962, 1965, 1970), az 1965-ös KK-döntő pedig örökké Kálmán bácsi nevével lesz fémjelezve: június 26-án Mészöly góljával verte meg a Vasas 1:0-ra a Fiorentinát a bécsi döntőben.

Chile visszatérő meghatározó helyszíneként szolgált karrierje mérföldköveinek: válogatott debütálása, majd a világbajnoki elődöntő után a Vasassal is letette névjegyét a dél-amerikai országban: 1967-ben elhódították a Hexagonal-kupa trófeáját. Védő létére nem egyszer ugrasztotta talpra a publikumot: 279 bajnoki mérkőzésen 32-szer talált a kapuba. Kivételes képességeit bizonyítja, hogy 1964-ben, 1966-ban, 1967-ben és 1970-ben is tagja volt az Év csapatának Magyarországon. Karrierjének két különböző pontján is (1964, 1972) szerepelhetett a világválogatottban.

1974-ben Farkas Jánossal és Ihász Kálmánnal együtt búcsúzott a Fáy utcai közönségtől egy barátságos mérkőzés keretein belül, az érzelmekkel teli atmoszférában az öregfiúk magyar válogatott volt az ellenfél.

Amikor befejezte aktív labdarúgó-karrierjét, edzőnek állt, 1976-ban a Testnevelési Főiskolán szerzett szakedzői diplomát. Edzőként négyszer irányította klubunkat: 1978-80-ig, 1983-84-ig, 1988-89-ig, majd 1993-1994 között dolgozott csapatunk élén. Az 1979/80-as szezonban bronzéremig vezette együttesünket. A Vasasnál 1992-től 1993-ig a labdarúgó-szakosztály igazgatójaként is szerepet vállalt. Felkérték a magyar válogatott szövetségi kapitányi posztjára: három periódusban ült a nemzeti együttes kispadján (1980–1983, 1990–1991, 1994–1995). Ő az egyetlen az angyalföldi labdarúgás történetében, aki futballistaként (1962, 1966) és magyar szövetségi kapitányként (1982) is részt vehetett világbajnokságon. A játékosként és szövetségi kapitányként töltött mérkőzéseket összeadva magyar válogatottsági rekorder.

2011-ben megkapta a Magyar Köztársasági Érdemrend tisztikeresztje állami kitüntetést, 2016-ban Csik Ferenc-díjban részesült, 2018-ban az MLSZ Életműdíját vette át és Budapest díszpolgára lett.

2021-ben a Vasas FC, a Vasas Kubala Akadémia és a Mészöly Focisuli közös szervezésében a szurkolói közösség, egykori és újkori bajtársak, sportvezetők, sportújságírók és sok magyarországi futballszerető egy emberként ünnepelte a Szőke Szikla 80. születésnapját.

Mészöly Kálmán a mai napon, 81 esztendősen elhunyt. A Vasas, Magyarország és a világ labdarúgásának meghatározó alakja pótolhatatlan űrt hagyott maga után. Emlékét megőrizzük és ápoljuk, nyugodjék békében. Klubunk osztozik a Mészöly-család gyászában és fájdalmában. A Vasas Futball Club Mészöly Kálmánt saját halottjának tekinti.

Fotók és forrás: vasassc.hu