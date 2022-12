A horvát sportsajtó egyik képviselője számolt be arról, hogy megtorpantak az egyeztetések a magyar középpályás és csapata közt, így a szerződéshosszabbítás kérdésessé vált.

Kleinheislernek jövő nyárig van szerződése a horvát elsőosztályú Osijeknél. A csapat elé tett egy hosszabbítási ajánlatot, ám az ebben szereplő összeg nem egyezett a játékos elképzeléseivel, aki így új állomáshely után nézhet.

A BalkanScout szerint a Dinamo Zagreb szívesen látná soraiban Lacit, aki így akár már a télen klubot válthat.

Rumors about transfer of Laszlo Kleinheisler from @nkosijek to @gnkdinamo are getting louder, by sources close to Dinamo, Hungarian is only one step away from the new club and the whole story should be realized soon.#HNL #Sorare #transfers #football #transfer #soccer #Laszlo pic.twitter.com/3opX1DrbTA