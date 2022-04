2006-ban ezen a napon született a Nemzet Sportolója címmel kitüntetett, olimpiai arany- és világbajnoki ezüstérmes Puskás Ferenc. A világ valaha volt legjobbjainak egyike olyat alkotott, amit talán sosem felejtenek majd el az emberek. Nem csak remek focista, hanem ikon is volt, akire mindmáig gyerekek ezrei szeretnének hasonlítani.

Az Öcsiként is ismert labdarúgó 1927. április elsején látta meg a napvilágot. Édesapja hatására hamar futballozni kezdett, és bár sokszor csak rongyból készült labdára telt családjának, ő rendíthetetlenül gyakorolt a közeli grundon.



Puskás Ferenc 1947 nyarán.



Fotó: Fortepan.hu/Szabó József

Sokszor fél napig is kergette a labdát a lakásukhoz közeli pályán. Itt ismerte meg Bozsik Józsefet is, akivel olyan erős barátságot kötöttek, hogy amikor a nála másfél évvel idősebb "Cucut" leigazolták a Kispestiek, ő addig könyörgött az edzőnek, míg hamis papírokkal fel nem vették őt is.



Puskás Ferenc kapura ló a Honvéd színeiben.



Fotó: Fortepan.hu/Magyar Bálint

16 évesen aztán már a felnőtteknél rúgta a bőrt, és ettől kezdve neve összefort a Honvéddal. 14 éven keresztül, 341 mérkőzésen lépett pályára kispesti színekben és ezalatt 352 gólt szerzett.



Puskás Ferenc az Aranycsapat meghatározó tagja volt.



Fotó: Fritz Fischer/picture alliance via Getty Images

Alig töltötte be 18. életévét, amikor Sebes Gusztáv behívta a válogatottba.

Ettől kezdve magyar színekben 85-ször öltötte magára a címeres mezt, és alapembere volt annak az Aranycsapatnak, amely 1950. május 14-től 1954. július 4-éig, 32 meccsen keresztül veretlen maradt. 1952-ben olimpiai bajnoki címet szerzett, egy évvel később pedig tagja volt az Európa-kupát nyert csapatnak is .

1954-ben azonban a világbajnoki döntőben a Németek megállították az addig verhetetlennek hitt csapatot, így Puskáséknak be kellett érniük az ezüstéremmel.



Az évszázad mérkőzése.

Videó: Youtube.com

Az 1956-os forradalom kitörésekor a Budapest Honvéd Spanyolországban vendégszerepelt és a csapat a bizonytalan hazai állapotok miatt nem tért vissza, hanem dél-amerikai turnéra indult. A forradalom leverése után Puskás úgy döntött nem jön haza. Bécsben telepedett le, ahova családja is követte. Mivel nem rendelkezett játékengedéllyel pályafutása egy rövid ideig szünetelt.

1958-ban leigazolta a Real Madrid. Bár Puskás kora (31 éves volt ekkor) és kisebb túlsúlya miatt sokan szkeptikusan álltak a szerepléséhez, a magyar klasszis hamar bizonyította, még mindig van helye a pályán. A spanyol csapattal 5-ször szerzett bajnoki címet, és 3-szor nyerte meg a BEK-et. Emellett egyszer nyerte meg a Spanyol kupát, valamint az Interkontinentális kupát is.



Puskás gólja az Eintracht ellen, madridi színekben.

Fotó: Keystone/Getty Images

Máig ő az egyetlen labdarúgó a világon, aki gólt lőtt világbajnoki, olimpiai, Európa-bajnoki (Európa-kupa), Bajnokok Ligája- és Világkupa-döntőben is.

A többszörös spanyol gólkirály megkapta a spanyol állampolgárságot is, így 4-szer az ő mezüket is magára ölthette.

1963. október 23-án futball-világválogatottként játszotta legutolsó nemzetközi válogatott meccsét Anglia ellen.



Puskás Ferenc legendás pillanatai.



Videó: Youtube.com

1967-től már edzőként állt a pálya szélén. Spanyolországban és az Egyesült Államokban is szerencsét próbált, majd 1970-ben Görögországba igazolt.

A Panathinaikósz Athénnal kétszer görög bajnoki címet szerzett, 1971-ben pedig egészen a BEK-döntőig jutott.

Vezetőként itt aratta legnagyobb sikerét, bár később a South Melbourne Hellas csapatát is ausztrál bajnoki címig, és kupagyőzelemig repítette.

1981-ben látogatott haza először, majd 10 évvel később végleg visszaköltözött Magyarországra.

1992-ben a Magyar Labdarúgó-szövetség utánpótlás-, majd nemzetközi igazgatója lett. 1993-ban néhány hónapig a magyar nemzeti válogatott szövetségi kapitányi posztját töltötte be, de a csapatot nem sikerült bejuttatnia az 1994-es labdarúgó-világbajnokságra.



Pelé szerint Puskás nem csak egy futballsztár volt, hanem igazi legenda, akit sosem felejtenek majd el.

Videó: Youtube.com

A számos díjjal és elismeréssel kitüntetett focista neve még ma sem merült feledésbe. Hazánkban a nemrég átadott Puskás Aréna viseli a nevét. A FIFA pedig díjat nevezett el róla, amit minden évben a legszebb gólt szerző labdarúgó nyerhet el.



Puskás idős korában is szenvedélyesen rajongott a fociért.



Fotó: Facebook.com/PuskásFerencLegenda

Azt, hogy Puskás mekkora játékos volt nemcsak a róla szóló könyvek és filmek tucatjai igazolják, hanem az is, hogy a világban járva a Hungarian (magyar) szóra szinte kivétel nélkül mindig a "Puszkász" szó a válasz.

Borítókép: Central Press/Getty Images