Manhercz- és Vogel-csoda: olimpiai elődöntős a férfi vízilabda-válogatott!

A magyar férfi vízilabda-válogatott ötméteres-párbaj után legyőzte Olaszországot a párizsi olimpia negyeddöntőjében és bejutott a legjobb négy közé. Vogel Soma a büntetők során hármat is kivédett, Manhercz Krisztián a meccsen öt gólt lőtt és a mindent eldöntő ötméterest is ő értékesítette.

Meglepetések sorát hozták a párizsi olimpia férfi vízilabda versenyének negyeddöntőig. A világbajnok búcsúztatta az Európa-bajnokot, az Egyesült Államok 2008 után jutott ismét a legjobb négy közé. A meglepetéseket – már amennyiben annak számított volna – a magyar válogatott is szerette volna tovább írni. Az az Olaszország ellen ugrott medencébe Varga Zsolt együttese, akikkel az elmúlt időszakban rengetegszer találkoztunk.

A mieink remekül kezdték a meccset, 2-0-ra és 3-1-re is vezettünk Manhercz remeklésének köszönhetően. A játékvezetők 3-3-ra is egyenlíthetett volna Olaszország, azonban a játékvezetők egy érdekes döntés következében visszavonták ellenfelünk gólját, majd négy perces kiállítást adtak nekik és mi ötméterest lőhettünk, 4-2 lett ide. Az első félidő után kétgólos előnyben volt a magyar csapat, ám a második játékrészben nagyon gyorsan 6-4 lett az olaszoknak.

Ekkor mutatta meg magát Zalánki Gergő, aki a második félidőben remekelt, két gólt is szerzett, és 8-6 után is felállt Varga Zsolt együttese. 8-8-nál tovább folytatódott a Manhercz-show, ötödik gólját is meglőtte a Fradi játékosa, ám előtte Vogel Soma is fontos ötméterest védett.

A végén Jansik Szilárd kezében volt a meccs egy labdaszerzés után, egy az egyben vihette a kapusra, azonban kihagyta a ziccert, Del Lungo kifogott rajta, így ötméteres-párbaj döntötte el, melyik csapat jut tovább az elődöntőbe.

Varga Dénes kezdte a „szétlövést”, a lövését elsőre gólnak ítélték, de Del Lungo ezt is hárította. Aztán viszont Vogel Soma is megfogta Di Fulvio büntetőjét. Vámos következett, megszületett az első gól. A magyar kapust éltette a közönség, nem véletlenül, mert Vogel megint védett, harmadszor már a meccsen. Az olaszok kapust cseréltek, de Zalánki Gergőt ez sem zavarta meg, 2-0 ide az ötméteres-párbajban!

A következőt sajnos kihagytuk, az olaszok pedig belőtték, de Vogel Somában megint ott volt a bravúr, a harmadik büntetőt is megfogta. Manhercz értékesítette az utolsó ötméterest, Magyarország ott van az olimpiai elődöntőben!

Az ellenfelünk majd a spanyolokat kiejtő Horvátország lesz!

Eredmény: Férfi vízilabda, negyeddöntő:

Magyarország-Olaszország 12-10 (3-2, 1-0, 2-5, 3-2, 3-1) – ötméteresekkel

Gólszerzők: Manhercz 5, Zalánki 3, Fekete 1, illetve Di Fulvio, Echenique 3-3, Velotto 2, Presciutti 1