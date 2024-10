Maguk a játékosok sem vették észre a mérkőzést is eldöntő hatalmas bírói hibát

Flavio Cobolli győzelmét Stan Wawrinka ellen a Rolex Shanghai Masters tornán beárnyékolta egy ritka nagy bírói hiba, amelyet Carlos Bernades, a főbíró követett el a harmadik szett elején.

Ez a hiba egy kulcsfontosságú játékban történt az olasz 6-7 (6), 7-6 (4), 6-3-as fordítása során.

Cobolli és Wawrinka az első két pontot megosztották a játékban, de Bernades, aki a 2024-es szezon végén fejezi be 40 éves bírói pályafutását, tévesen 0-30-ra könyvelte el az állást ahelyett, hogy 15-15-öt mondott volna be.

Sem a 28. helyezett Cobolli, sem Wawrinka, valamint a nézők közül sem vette észre senkit a hibát, és a játék folytatódott a megszokott módon.

Quite a bizarre situation earlier in the Wawrinka-Cobolli 3rd set.

Bernardes (probably distracted asking for something) called the score wrong in the 2nd game (0-30 instead of 15-15). Nobody noticed the error. Not even the players.

Ended up being the only break of the match. pic.twitter.com/Hjg2l6mLnM

