Magára haragítja Angliát? Alexander-Arnoldnak nem a vb megnyerése a legfőbb célja

Olyat szeretne tenni és elérni, ami korábban senkinek nem sikerült posztján a labdarúgás történelmében. Ha minden védőt nézünk, akkor is csak három játékos volt eddig képes erre.

Trent Alexander-Arnold hosszú interjút adott az angol Sky Sportsnak, melyben többek között arról beszélt, hogy szerinte képes lehet megnyerni az Aranylabdát. A Liverpool szélső védője úgy tartja, posztján a futballtörténelem egyik legjobbja és az első jobbhátvéd lehet, aki elhódítja az év legjobbjának járó nívós díjat.

„A futballban vannak legendák, aki megváltoztatták a játékot vagy jelentős hatással voltak rá. Ez az egyik fő filozófiai alapelvem:

Trent Alexander-Arnold is aiming to be one of the best ever! 🏅 pic.twitter.com/ZRJ9g01hs5

„I believe I can win a Ballon d’Or” 🏆

„Ha majd egyszer visszavonulok és másnap reggel belenézek a tükörbe, azt kell mondanom magamnak, mindent beleadtam és sikerült. Nem számít, hány kupát nyertél vagy hány bajnoki aranyérmed van. A végén csak a lényeg, mit adtál vissza a labdarúgásnak és milyen lábnyomot hagytál, miután elérted potenciálod maximumát” – fejtette ki véleményét a 26 esztendős focista.

Eddig három védő nyerte el az Aranylabdát, ám a „modern futball” történelmében Fabio Cannavaro volt az egyetlen 2006-ban, akinek sikerült csatárok és középpályások is maga mögé utasítani a France Football szavazásán. Öt évvel ezelőtt csapattársa, Virgil van Dijk második lett, néhány szavazattal elmaradva Lionel Messi mögött. Az utóbbi időszakban a tendencia az, hogy inkább a gólok és a csapattal elért eredmények határozzák meg, hogy kinek ítélik oda ezt a díjat.

Ha Trent Alexander-Arnold komolyan gondolja ezen ambíciót nagyon magas szinten kell játszania és a legjobbját kell nyújtania, hogy annyira felhívja magára a figyelmet, hogy egyszer majd ő legyen a végső győztes. Kellenek mellé minden bizonnyal gólok és gólpasszok is, valamint kupagyőzelmek a Liverpooltól.

Már amennyiben ott képzeli el a jövőjét, hiszen a Vörösök saját nevelésű játékosa továbbra sem hosszabbította meg a szerződését és könnyen elképzelhető, hogy jövő nyáron ingyen távozik majd. Feltehetően a Real Madridhoz?

📅 On this day, 8 years ago, Trent Alexander-Arnold made his Liverpool debut:

🏆 Champions League

🏆 Super Cup

🏆 Club World Cup

🏆 Premier League

🏆🏆 League Cup

🏆 FA Cup

🏆 Community Shield

Is now the time to leave his boy-hood club and join Real Madrid? 🤔 pic.twitter.com/NlfrdM0ees

— Football Tweet ⚽ (@Football__Tweet) October 25, 2024