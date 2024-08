Magából kikelve is tud üvölteni az új Bayern-edző

Vincent Kompany nem tartozik a nyugodtabb vezetőedzők közé, többször láthattuk milyen, amikor elveszíti hidegvérét. Íme egy újabb példa.

Vincent Kompany having a post-match chat with his Anderlecht players 🇧🇪👊 pic.twitter.com/evK8ohHJrN

A nyáron kinevezett Bayern-tréner még a Burnley alkalmazásában állt, amikor az egyik tréningen elszakadt nála a cérna.

Kompany két évet töltött a ‘The Clarets’-nél. Első szezonjában simán megnyerték az Angol másodosztályt, vagyis a Championshipet. A 2023/24-es idényben viszont viszonylag simán kiestek vissza oda.

A belgát ezután szerződtette a Bayern München, helyét pedig Scott Parker vette át, és a Burnley immáron a visszajutásra készül.

A ‘Mission to Burnley’ – vagyis a csapat dokumentumsorozatának – új részében Kompany magából kikelve üvölt az izlandi Jóhann Berg Gudmundssonnal, megkérdőjelezve annak hozzáállását és magatartását.

Íme a felvétel:

Wow… this scene of Vincent Kompany from the new season of the Burnley documentary is crazy… 😳😳

pic.twitter.com/aPgnkWM2dZ

— Second Tier podcast (@secondtierpod) August 12, 2024