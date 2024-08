Madueke „tartotta szavát”, hatot gurított a Chelsea

A londoni Kékek az első félidő nehézségei után Madueke mesterhármasával a második játékrészben lerendezték a három pont sorsát.

Szombat este a szemfülesebbek Noni Madueke oldalán észrevehették, hogy a játékos közzétett egy sztorit melyben a következő állt:

MADUEKE SAID THIS THEN DUNKED ON WOLVES😭😭😭😭 pic.twitter.com/PdHU01bhfj

Madueke hiába vette le szinte azonnal a történetét, az internet nem felejtett és rögtön készültek a képernyőfotók, így nem maradt szó nélkül a tette.

Természetesen a Wolverhampton közönsége is „üdvözölte” a szélsőt, végig fütyülték a korosztályos angol válogatott labdarúgót.

A 22 éves játékos 14 perc alatt hármat lőtt José Sá kapujába (Cole Palmer gólpasszaiból), a Chelsea pedig hamar 5-2-re elhúzott.

A folytatásban még a visszatérő Joao Félix is betalált, így kialakítva a 2-6-os végeredményt.

Madueke at 00.00am: “Everything about this place is s**t”, posted on Instagram by mistake talking about Wolverhampton 😅

Madueke at 3.15pm: scores a goal against Wolves.

Madueke at 3.23pm: scores again.

Madueke at 3.27pm: hat-trick.

Four goals in four days. 🔵🌪️ pic.twitter.com/nNl5VJG7fS

