Machac elképesztő teljesítménnyel akadályozta meg az újabb Alcaraz-Sinner összecsapást

Tomas Machac véget vetett Carlos Alcaraz 12 mérkőzésből álló győzelmi sorozatának, és bejutott a Rolex Shanghai Masters elődöntőjébe.

Mindkét játékos magas színvonalú tenisszel rukkolt elő, de Machac egy újabb fokozatra kapcsolt, hogy megszerezze második győzelmét egy Top-5-ös ellenfél ellen (korábban Djokovicot győzte le, a genfi elődöntőben).

Machac végig magabiztosan játszott, 20 nyerőt ütött a kiemelkedő első szett során. Alcaraz a második szettben megmutatta képességeit, amikor visszavette az elvesztett adogatását, de a cseh játékos ismét erőre kapott, és 1 óra 54 perc alatt aratott győzelmet.

Machac a sanghaji torna történetében a negyedik legalacsonyabban rangsorolt elődöntős lett, és célja, hogy kiegyenlítse a párharcát Sinnerrel szemben, miután korábban 6-4, 6-2-re kikapott tőle Miamiban az ATP Masters 1000-es torna negyeddöntőjében.

Czech this out! 🤯

Machac downs Alcaraz to reach the semi-finals in Shanghai, where he will face Sinner!@SH_RolexMasters | #RolexShanghaiMasters pic.twitter.com/kabm9UMx6U

— ATP Tour (@atptour) October 10, 2024