Lukaku remeklésével maradt az élen a Napoli

Az éllovas Napoli 3-1-re verte újonc vendégét, a Comót az olasz labdarúgó-bajnokság hetedik fordulójának pénteki nyitómérkőzésén.

Az immár hat kör óta veretlen nápolyiak nyerőembere ezúttal a belga Romelu Lukaku volt: a klub nyári szerzeménye egy góllal és két gólpasszal vette ki a részét a sikerből.

A Napoli már az első percben megszerezte a vezetést. Scott McTominay 25 másodperc után megadta az alaphangot a találkozónak. Ez volt a középpályás második gólja a bajnokságban. Érdekesség, hogy a skót első találatát is a belga támadó készítette elő.

🚨🚨| GOAL: MCTOMINAY OPENS THE SCORING FOR NAPOLI AFTER JUST 25 SECONDS!!!

Az első félidő hátralévő részében a Como irányított, aminek meg is lett az eredménye a játékrész végén. Strefezza lőtte ki a hosszú alsót a 43. minutumban.

A szünet után a Napoli vette át a kezdeményezést. Az 51. percben Sergi Roberto szabálytalansága miatt büntetőt kapott a hazai együttes, amit Lukaku magabiztosan értékesített.

A folytatásban hiába volt meddő fölényben a Como, komoly helyzeteket ezúttal nem tudott kialakítani, a nápolyi gárda pedig a csereként beálló David Neres góljával eldöntötte a három pont sorsát.

Lukaku remek ütemben ugratta ki a brazilt, aki csereként kis túlzással megállíthatatlan. Hetedik mérkőzésén hatszor szállt be a padról, 2 gól mellett 4 asszisztot termelt.

David Neres this season

🏟️ 7 Games(1 start)

⚽️ 2 Goals

🅰️ 4 Assists

Neres excels when coming off the bench, often bringing fresh energy and creativity to the pitch. pic.twitter.com/WGEmtNy9pi

— Ginga Bonito 🇧🇷 (@GingaBonitoHub) October 4, 2024