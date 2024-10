Luis Enrique: Nem tudom hol tartunk, de tudom hová akarunk eljutni

A PSG vezetőedzője szerint van még hova fejlődniük és ehhez sok időre van szükség.

Az Arsenal 2-0-ra győzött a PSG ellen a labdarúgó Bajnokok Ligája második fordulójában. Az érezhető ebben a szezonban, hogy ez a Paris Saint-Germain nem az a Paris Saint-Germain, amelyet az elmúlt években megszokhattunk. Kylian Mbappé távozásával véget ért egy éra a francia sztárcsapatnál és egyelőre keresi identitását a Luis Enrique vezette együttes, ha pedig elnézzük a keddi meccsen nyújtott teljesítményüket, nem felelőtlen kijelentés az, hogy jelenleg nincsenek egy szinten az európai topcsapatokkal. Ezt pedig a spanyol szakember is burkoltan ugyan, de kifejtette:

„Ahhoz, hogy pontosan meghatározzuk, mire képes a csapatunk és mi a csúcs, meg kell várnunk a szezon végét. A legmagasabb szinten ez volt az első összecsapásunk, de még jön egy pár. Nézzék meg, Mikel Arteta 5-6 éve irányítja az Arsenalt, én 1 éve és 2 hónapja vagyok itt. Nem tudom hol tartunk jelenleg, de azt tudom, hogy hová szeretnénk eljutni. Viszont azt megint nem tudom megjósolni, hogy ez mennyi időbe fog telleni. Ezen dolgozunk, de ehhez még kell idő” – nyilatkozta Luis Enrique a meccset követően.

Az Arsenal egy beadás utáni fejesgólból és egy zavaros szabadrúgásból volt eredményes. Mindkét gólban benne volt kissé Donnarumma, akivel kapcsolatban a spanyol szakember elmondta, hogy őt sem és senkit nem hibáztat a vereségért, csak saját magát. Ugyanakkor kiemelte, hogy az olasz kapus nem azt a szintet hozta, amire képest. A PSG így két fordulót követően 3 ponttal áll a Bajnokok Ligája alapszakaszában.

Luis Enrique Post Match Conference after #Arsenal #PSG

Short comments on Donnarumma in the first half. You obviously struggled with that goal.

In all honesty, I’m not here to put the blame on anyone after a defeat. If anyone is to blame, it’s me. I take the blame. I’m responsible… pic.twitter.com/yJyq2dpogM

