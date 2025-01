Lucas Vázquez vagy senki? – Dilemma a Real jobb oldalán

A 33 éves klubikon a kritikák kereszttüzébe került a Barcelona elleni Szuperkupa-döntő után, jelenleg viszont nincs alternatívája, a csapat pedig nem is tervez ezen változtatni.

Mint köztudott, a Királyi Gárda 5-2-re elveszítette a Spanyol Szuperkupa fináléját az ősi rivális Barca ellen Dzsiddában. A gránátvörös-kékek gyakorlatilag elemeire szedték a madridiak viharvert hátsó egységét.

Egyik labdarúgó sem brillírozott a blancóknál. Azonban mindenki közül kiemelkedett az a Lucas Vázquez, akit az ötödik gól után le is cseréltek. A spanyol mindössze 5.3-as értékelést kapott, ami Thibaut Courtois-val holtversenyben a leggyengébb volt.

A sajtóértesülések alapján viszont hiába a gyenge forma és Dani Carvajal hosszú sérülése, a Real Madrid nem tervez igazolni januárban a posztra.

Mario Cortegana, a The Athletic újságírója szerint a klubnál azzal is tisztában vannak, hogy Vázquez helyett nincs megfelelő alternatíva a keretben, ezért nagyon nem is tudják padoztatni a védőt.

A legfrissebb terv a Realnál az, hogy nyáron próbálják meg leigazolni Trent Alexander-Arnoldot. Addig pedig amennyiben szükséges, Fede Valverde fogja helyettesíteni Vázquezt a védelem jobb oldalán.