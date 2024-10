„Tönkretetted a futballt” – a világbajnok legenda „odaszúrt” Guardiolának

Luca Toni és Pep Guardiola baráti vacsorán vett részt a minap, a Bayern München és az olasz válogatott korábbi támadója pedig viccesen beleállt a spanyol edzőbe.

A tréner, Toni és Roberto Baggio az egyik lombardiai étteremben töltöttek el egy kellemes estét. A triót az köti össze, hogy korábban mindegyikük szerepelt a Brescia csapatában.

A 47 éves olasz nem rejtette véka alá véleményét Guardiolával kapcsolatban. Toni úgy érezte, a visszavonulása előtti években a sikeredző Barcelonánál alkalmazott taktikája miatt nem talált könnyen csapatot.

„Pep, tönkretetted a futballt! A hamis kilencesed miatt négy évig nem találtam magamnak munkát” – mondta viccesen, amin a spanyol is jóízűen kacagott. Íme:

😅 Luca Toni tells Guardiola he ruined football with the false 9

“I couldn’t find a team for 4 years because of you” pic.twitter.com/TcA3PSbi4X

— Italian Football TV (@IFTVofficial) October 16, 2024