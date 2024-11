Löw ígérete miatt választotta Németországot Musiala

Joachim Löw arról mesélt, hogy egy rá nem jellemző ígérettel bírta rá Jamal Musialát, hogy a Nationalelfet válassza az angol válogatott helyett.

Az SWR-nek nyilatkozott a német labdarúgó-válogatott korábbi szövetségi kapitánya, Joachim Löw. A Nationalelffel világbajnoki címet is szerző szakember egy érdeke, Jamal Musialáról szóló történetet is megosztott a nagyvilággal. Az eset az Euro 2020 előtti történés.

„A nemzeti válogatott szakvezetőjeként ez volt az egyetlen olyan alkalom, amikor megígértem egy játékosnak a beválogatását. Akkoriban Jamal még a Bayernben sem volt állandó szereplő, de azt mondtam neki, ha a német válogatottat választja, biztosan benne lesz a 2020-as Eb-keretben.”

