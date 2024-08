Losonczi Dávid teljes olimpiai jutalmát jótékony célra fordítja

Az ESMTK birkózója tiszteletre méltó bejelentést tett a dán Turpal Ali Bisultanov ellen elveszített bronzmérkőzés után.

Losonczi világbajnoki címvédőként érkezett az olimpiára. A szerdai versenynapon az elődöntőben kikapott bolgár ellenfelétől, így csütörtökön a bronzéremért szállhatott harcba.

Mindketten óvatosan kezdtek a dán Turpal Ali Bisultanovval: a mérkőzés második felében Bisultanov 1-1-es állásnál kilökte Losonczit a szőnyegről, és 2-1-re megnyerte a bronzmeccset.

Losonczi Dávid az ötödik helyen végzett, a mérkőzés után csalódottan nyilatkozott.

„Nem vagyok jól, elsősorban lelkileg” – mondta, amikor összeszedte magát. – „Én rontottam el, mert vezettem, aztán egy pillanatra kihagytam és eldobott. Én kaptam ki, nem ő vert meg engem”.

Losonczi ezután bejelentette, hogy jótékony célra ajánlja fel az olimpiai jutalmát.

Az egész olimpiai jutalmamat, amit kapok fel fogom ajánlani jótékony célra – mondta Losonczi.

„Soha nem a pénzért csináltam én ezt, hanem azért, hogy egy ország büszke legyen rám és dicsőséget szerezzek Magyarországnak” – tette hozzá.

Az ESMTK klasszisa ezután megköszönte mindenkinek a két napon át tartó szurkolást és a biztatást.

„Egy egész ország volt most mögöttem (…) Sajnos nem sikerült, köszönöm mindenkinek, nagyon sok erőt adott” – fejezte be.

Ha a bronzérmet nem is, Losonczi Dávid rengeteg ember tiszteletét elnyerte ezzel a bejelentéssel. Maga az érem is nagyon közel volt, hiszen az elődöntőben és a csütörtöki bronzmérkőzésen is nagyon kevésen múlott az újabb kiugró siker.