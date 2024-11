Sokkoló bejelentés – az atlétika királyszámában indulna a közismert influenszer az olimpián

Darren Watkins Jr., ismertebb nevén IShowSpeed, népszerű amerikai YouTuber és influenszer bejelentette, tervei között szerepel, hogy ott legyen a 2028-as nyári ötkarikás játékokon.

Az egyik leghíresebb videómegosztó felületen (YouTube) több, mint 33 millió feliratkozóval rendelkező ‘Speed’ a Las Vegasban tartott ComplexCon-on állította biztosra: ott lesz Los Angelesben.

Ezután azt is elárulta, mely számokban tervez kvótát szerezni a hazai rendezésű ötkarikás játékokra.

„100 és 50 méteren is indulni fogok, de lehet, hogy 200-on is” – tette hozzá IShowSpeed,

iShowSpeed will be running in the 100M at the 2028 Olympics. 👀‼️pic.twitter.com/KhnuVD6UbF

— DramaAlert (@DramaAlert) November 17, 2024