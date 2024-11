Los Angeles 2028 – Megvannak az első olimpiai tervek

A Honvédelmi Minisztérium sportért felelős államtitkársága a Nemzeti Sportügynökség szervezésében idén novemberben is megtartotta évértékelő sportvezetői találkozóját.

Az államtitkárság csütörtökön az MTI-hez eljuttatott közleménye szerint Schmidt Ádám sportért felelős államtitkár beszámolt arról, hogy a sportirányítás hogyan értékeli a párizsi szereplést és tájékoztatta a sportszervezetek vezetőit a következő olimpiai ciklusra vonatkozó újításokról.

A sportállamtitkárság által életre hívott, immár hagyományossá vált kétnapos rendezvényre több mint 200 hazai sportvezető fogadta el a meghívást. Az esemény a szakmai előadások meghallgatása mellett lehetőséget teremt a sportélet szereplőinek a személyes eszmecserére és a kapcsolatépítésre is.

Schmidt Ádám, a találkozó házigazdája előadásában értékelte a párizsi szereplést a sportirányítás szemszögéből, amely során hangsúlyozta, hogy a magyar sport az egyre erősödő versenyben is megtartotta előkelő pozícióját a világban. Beszélt továbbá a jövő évre vonatkozó támogatásokról, valamint a következő olimpiai ciklus átfogó stratégiájáról is, amelyet hamarosan szélesebb körben is részletesen ismertetni fognak.

Gyulay Zsolt, a Magyar Olimpiai Bizottság elnöke a párizsi olimpia szervezése kapcsán osztotta meg gondolatait a konferencia résztvevőivel, kiemelve a kritikus pontokat, valamint a jó és a kevésbé jó gyakorlatokat.

Fürjes Balázs, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság tagja a NOB szempontjából értékelte a párizsi olimpiai és paralimpiai játékokat. A parasportot érintő tendenciákról, lehetőségekről és célokról Szabó László, a Magyar Paralimpiai Bizottság elnöke tartott előadást a jelenlévőknek.

A szakmai előadások között Topál József viselkedéskutató, etológus a sportolók teljesítményét irányító idegrendszeri feldolgozási módokat ismertette, és bemutatta azokat az innovatív technológiákat, amelyek segíthetnek a magasszintű teljesítmény hatékonyabb elérésében.

Harsányi Szabolcs Gergő sportszakpszichológus azt boncolgatta, ki alkalmas arra, hogy a csúcsra jusson.

A sportsikerekhez vezető útról sportoló és szülő szemszögéből osztotta meg gondolatait egy kerekasztal-beszélgetés során Illés Fanni paralimpiai bajnok úszó, Gazsó Alida Dóra olimpiai ezüst-, és bronzérmes kajakos, illetve édesapja, Gazsó László.

Az esemény programjában szó esett továbbá a párizsi eredményesség regionális összehasonlításáról, a magyar lakosság sportfogyasztási szokásairól és a sporttáplálkozás egyre fontosabb szerepéről is.