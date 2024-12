Logócsata: a horvát klub „ellopta” a PL-csapat címerét, majd adományt kért

Pedig már 2001 óta így van, de csak most tűnt fel a Brightonnak, nem véletlenül, ugyanis tett róla a horvát csapat.

Küszöbön egy angol-horvát futballcímer vita, miután a Premier League-ben szereplő a Brighton & Hove Albion hivatalosan is felszólította a horvát alsóbb osztályban érdekelt Jadran-Galeb csapatát, hogy módosítsák a logójukat, mert az feltűnően hasonlít a „Sirályok” emblémájára. Azonban a magyar határhoz is közel lévő Kuzminec városában található klubnak semmi köze a madárhoz vagy az Adriai-tengerhez, ráadásul gyakorlatilag csak a szöveget írták át a logóban.

A Jadran-Galeb egy 2001-ben alakult két falu együtteséből összeállt csapat, az 1947-ben létrejött NK Jadran és az 1963-ban alapított NK Galeb egyesülésével. Logójuk hasonlósága évekig nem keltett figyelmet, egészen addig, amíg egy helyi futballista és jogász, Josip Mađarić fel nem hívta a figyelmet a helyzetre. A horvát futballszövetség ennek nyomán eltávolította a logót az online felületeiről.

Brighton have sent a letter demanding Croatian lower league club NK Jadran Galeb change their crest.

Brighton were alerted after a member of the Croatian club went to their offices, told them about the similarity between the two clubs, and asked for ‘some kind of symbolic… pic.twitter.com/ZiCiB6pm4g

— Footy Accumulators (@FootyAccums) December 13, 2024