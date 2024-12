Elképesztő játékvezetői ítélet Szoboszlaiék meccsén – a Newcastle kontrája „közepén” fújta le a derbit a bíró

A Premier League 14. fordulójának szerdai játéknapján még sokáig emlékezetes meccset vívott egymással a Newcastle United és a Liverpool, amelyet egy véleményes ítélet árnyékolt be.

A Szarkák kétszer is vezettek, amit Mohamed Szalah hathatós közreműködésével még meg tudott fordítani a Liverpool, ám Caoimhín Kelleher bődületes hibája után egyenlített a Newcastle, amely valljuk be, egy pontra azért rászolgált.

Ettől jóval több is összejöhetett volna, a hosszabbítás végén viszont a hazaiak ígéretes kontrájánál Andrew Madley lefújta a mérkőzést. Íme a jelenet:

No way! Newcastle starts a counter attack and the referee decides to help Liverpool and blew the whistle for full time!pic.twitter.com/nRUghaWHeo

— Sani Zen (@ClarityCompass_) December 4, 2024