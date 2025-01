Szalah-val pótolná Neymart az Al-Hilal – sajtóhír

A rijádi székhelyű klub valamilyen formában szeretné pótolni Neymart és ezúttal olyan lóra tenni, amelyik tényleg kifizetődik.

Ahogyan arról mi is beszámoltunk, a szaúdi élvonalban szereplő Al-Hilal közös megegyezéssel felbontotta a klub és Neymar szerződését. A brazil sztár másfél évvel ezelőtt igazolt Rijádba, azonban egy súlyos térdsérülés miatt gyakorlatilag a teljes első idényét kihagyta. Mindösszesen hét meccsen lépett pályára, de 150 millió eurót így is zsebre tett, most pedig visszatérhet majd gyerekkori együtteséhez, a Santoshoz. S amíg Neymar a pénztárcája miatt fülig érő szájjal hagyja el a Közel-Keletet, addig az Al-Hilal messze sem lehet elégedett a transzferrel, csúnyán lyukra futottak.

Nyilván a rijádi székhelyű klub így is sorra nyeri a címeket, mert bivalyerős kerete van, de azért a brazil támadó után szeretnének egy igazi sztárt a csapatba. Már korábban mi is cikkeztünk arról, hogy Mohamed Szalah iránt érdeklődik a szaúdi gárda, akinek ugye a szezon végén lejár a szerződése, és egyelőre nincs hír a hosszabbításról. Az anyagiak csillagászatiak, az Al-Hilal pedig már prioritásként kezeli a játékos megszerzését. A klub úgy véli, az egyiptomi támadó szerződtetése növelné a televíziós jogokból származó bevételeiket, tovább emelné a szaúdi liga presztízsét és nagyobb esélyekkel vághatnának neki a nyári, FIFA Klubvilágbajnokságnak.

A 32 esztendős támadó élete formájában futballozik. 32 mérkőzésen 23 gólt és 17 gólpasszt jegyzett. A Liverpool vezeti a Premier League-et és egyedüli 100%-os csapatként a Bajnokok Ligája alapszakaszát is. Nem szabad elfelejteni a tényt, hogy amíg más sztároknak lemondásokkal is járhat egy közel-keleti transzfer, addig Szalah az iszlám vallása miatt abszolút otthonra találhat Szaúd-Arábiában.