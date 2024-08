A Liverpool bejelentkezett az Eb egyik hőséért

Közel 40-50 millió euró is lehet az átigazolási díj.

Az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban szereplő Liverpoolnak hamarosan új kapus után kell néznie. A 31 esztendős Alisonnak ugyan még három év hátra van a szerződéséből, de minden bizonnyal nem fogja meghosszabbítani majd 2027 nyarán lejáró kontraktusát. Az Arne Slot irányította együttes pedig bejelentkezett Giorgi Mamardasviliért, a georgiai kapusért, aki az Európa-bajnokságon kiemelkedő teljesítményt nyújtott.

A 23 esztendős hálóőr az Európa-bajnokságon az egyik legjobb teljesítményt nyújtotta a posztján. Mamardasvili négy mérkőzés alatt 30 védéssel járult hozzá a georgiaiak meneteléséhez, amely végül a csoportkörből való továbbjutást is eredményezte. A Valenciában játszó futballista majdnem rekordot is döntött ezzel a teljesítménnyel, az eddigi legtöbb védés Igor Akinfejev nevéhez kötődik, aki a 2008-as Eb-n 32 alkalommal akadályozta meg a gólt. Mamardasvili már a kontinenstorna előtt is több nagy csapat figyelmét felkeltette, hiszen 199 centiméteres magassága, remek ütemérzéke komoly potenciált rejt magában.

🚨🇬🇪 𝐁𝐑𝐄𝐀𝐊𝐈𝐍𝐆 | Liverpool are going for Giorgio Mamardashvili (23) and are determined to sign him from Valencia! 🔴🧤

Fee is €30m+, but he’ll be loaned out until Alisson eventually leaves. Bournemouth also in the race, reports @relevo. pic.twitter.com/B3sJelYujn

— EuroFoot (@eurofootcom) August 5, 2024