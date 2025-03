Littler remek estét, de gyenge döntőt zárt, Price-é a hatodik forduló a PL-ben

A walesi egészen pazarul kiszállózott, ez jelentette a siker kulcsát és megint megverte Luke Littlert.

Gerwyn Price győzelmét hozta a darts Premier League hatodik, Nottinghamben rendezett estéje. A korábbi világelső walesinek ez volt a második megnyert fordulója, korábban a harmadik csütörtöki játéknapon tudott diadalmaskodni, akkor Nathan Aspinallt verte 6-3-ra a döntőben.

Ez a 6-3 most is megvolt, csak ezúttal a regnáló vb-győztes Luke Littler ellen. Az angol dartsos a negyeddöntőben előbb Luke Humphriest verte 6-4-re, majd az elődöntőben Rob Crosszal szemben győzött 6-3-ra. Ott 107-es átlagot dobott és három 100 feletti kiszállót – köztük egy 167-est is – megoldott. Price-nak Buntingon és Michael van Gerwenen keresztül vezetett az útja a fináléba. S ugyan a döntőben jóval alacsonyabb átlagot dobott (94,10), mint Littler (103,39), a dupláknál szinte hibátlan volt. ‘Iceman’ 54,55%-os hatékonysággal dolgozott a kiszállóknál (itt például egy 123-ast oldott meg), míg ‘The Nuke’ csak 13/3-at tudott megoldani, ami kevesebb mint 25%.

