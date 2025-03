Littler megállíthatatlan: kiütéssel nyerte a UK Open döntőjét

18 évesen már 12 PDC-trófeát tudhat magáénak. Egészen döbbenetes!

Luke Littler győzelmével ért véget a 2025-ös darts UK Open. A friss világbajnok a döntőben James Wade ellen kiütéssel, 11-2-re győzött és az egész tornán rendkívüli formát mutatott. A 18 esztendős angol a negyeddöntőben 107-es átlaggal verte Gian van Veent (10-4), majd a legjobb négy között 11-6-ra nyert Jonny Claytonnal szemben. A másik ágon Wade a legjobb nyolc között 10-9-re múlta felül a világelső Luke Humphriest egy végletekig kiélezett, körömrágós csatában. Majd simábban jutott be a fináléba, az elődöntőben 11-6-ra nyert Josh Rockkal szemben, többek között köszönhetően a hatékony kiszállózásának.

Luke Littler is inevitable… 🔥

He is the 2025 @Ladbrokes UK Open Champion after dominating James Wade in the final.

His 12th PDC title at little over 18 years old 🏆 pic.twitter.com/mJc7Ww39LN

— PDC Darts (@OfficialPDC) March 2, 2025