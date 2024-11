Lionel Messi korábbi klub- és válogatottbéli csapattársa lett a Miami új edzője

Az elmúlt három évben az argentin U20-as válogatottat irányította, amellyel a párizsi olimpián is részt vett.

Gerardo „Tata” Martino lemondása után, az észak-amerikai profi labdarúgó-bajnokságban szereplő Inter Miami CF bejelentette, hogy Javier Mascherano lett a klub új vezetőedzője. A korábban Barcelonában is futballozó és az argentin válogatottban Lionel Messivel is együtt játszó ex-labdarúgó ezt megelőzően hazája U20-as, olimpia csapatát irányította.

A 40 éves szakember 2027-ig szóló, hároméves szerződést írt alá a David Beckham tulajdonában álló klubbal. Az MLS új idénye jövő februárban indul. A jelenleg futó szezonban már nem érdekelt a Miami, ugyanis annak ellenére, hogy pontrekorrdal nyerték a bajnokság alapszakaszát, az Atlanta United 3-2-vel kiejtette őket a rájátszásban.

Bienvenido, Jefe 🇦🇷✍️

Argentina and FC Barcelona legend Javier @Mascherano has been named as our new head coach! Welcome to the Miami dream 🩷🖤.

More details: https://t.co/iICOZxaFw7 pic.twitter.com/Boc6Ix32yC

— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) November 26, 2024